Les célébrations du 40e anniversaire de Mötley Crüe se poursuivent avec le remasterisation numérique de “Shout At The Devil”

Groupe de rock légendaire MOTLEY CRUE poursuit son 40e anniversaire avec la sortie du remaster numérique de son album emblématique “Crier au diable”. Des coups tels que “L’air qui tue”, “Trop jeune pour tomber amoureux” et chanson titre “Crier au diable” sont amplifiés sur cette version de l’album révolutionnaire du groupe. Vendu à plus de 200 000 exemplaires au cours des deux premières semaines, “Crier au diable” établi MOTLEY CRUE comme l’un des groupes de rock les plus vendus des années 1980.

Sorti en septembre 1983, le deuxième album studio du groupe atteint la 17e place du Billboard 200. Avec deux de ses singles classés dans le Billboard Hot 100, “Crier au diable” a également présenté une reprise de LES BEATLES‘ Chanson de 1968 “Helter Skelter”. Avec plus de quatre millions d’exemplaires aux États-Unis, l’album est désormais certifié quadruple platine aux États-Unis, triple platine au Canada et or en Australie. Plus récemment, Pierre roulante le magazine a classé l’album N.44 dans sa liste des « 100 plus grands albums de métal de tous les temps » en 2017.

MOTLEY CRUELes célébrations du 40e anniversaire de s culmineront avec le remasterisation numérique de leur album “Trop rapide pour l’amour”, arrivant exactement 40 ans après la date de sortie originale du 10 novembre 1981. Leur premier album a été enregistré à Hit City West Studios et mis à disposition via leur propre label Leathür Records. Atteignant finalement le statut de platine aux États-Unis et se classant dans le Billboard 200, l’album a été classé n ° 22 sur Pierre roulante‘s “Les 100 plus grands albums de métal de tous les temps.”

Les nouveaux remasters rejoignent les remasters numériques récemment publiés de “Dr. Feelgood”, “Filles, Filles, Filles” et “Théâtre de la douleur”, qui a lancé les célébrations du 40e anniversaire du groupe plus tôt cette année.

Le récemment lancé Mötley Crüe 101 Spotify playlist comprend des hits de toute la discographie du groupe. Il donne aux fans nouveaux et existants un guide complet de l’héritage musical emblématique du groupe, les emmenant dans un voyage sonore de célébration pour cet anniversaire spécial.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

Daniel, Sixx, Mars et Lee sont fermement ancrés dans le tissu de l’histoire du rock. MOTLEY CRUE a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde, réalisant sept albums platine et multi-platine aux États-Unis, 22 hits rock grand public du Top 40, six singles pop du Top 20 et trois Grammy candidatures.

La biographie du groupe “The Dirt : Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde”, publié pour la première fois en 2001, est devenu un New York Times best-seller et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. De plus, les membres du groupe ont écrit trois autres New York Times best-sellers.

2019 a vu “La saleté” publié en tant que biopic de long métrage. Le film est devenu l’une des plus grandes sorties de cette année et a obtenu un score d’audience positif de 94% sur Tomates pourries.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).