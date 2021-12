Les célébrations du Nouvel An annulées en raison d’Omicron – La liste à ce jour

Crédit photo : robe Andreas

Une autre célébration du Nouvel An à distance sociale est à nos portes alors que 2022 apparaît à l’horizon. Voici un aperçu de certains des événements qui sont réduits ou annulés complètement.

globalFEST | Le festival annuel d’une journée à New York devait revenir en 2022 le 16 janvier au Webster Hall. Cependant, les organisateurs ont décidé d’annuler l’événement alors qu’Omicron explose dans l’État.

« Nous avons le cœur brisé d’annoncer l’annulation de l’événement phare de globalFEST », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. « Les détenteurs de billets seront automatiquement remboursés par Webster Hall selon le mode de paiement d’origine utilisé pour l’achat du billet. »

Célébrations du Nouvel An annulées dans le monde entier Spectacle de feux d’artifice de Tower Bridge NYW | Sacramento, spectacle de feux d’artifice CAAcropolis NYE ​​| Athènes, GrèceFeux d’artifice NYE | Berlin, Francfort et Munich, AllemagneCélébrations NYE ​​| Édimbourg, Londres, New Delhi, Paris et RomeNYE LA Compte à rebours | Los AngelesGateway City Arts NYE ​​Party | Holyoke, MassachusettsFOX’s Toast & Roast à Times SquareAnnulation des spectacles en direct du réveillon du Nouvel AnMy Morning JacketLes districtsDark Star OrchestraSoulive’s NYE ​​Residency | De retour du 7 au 9 juillet 2022DopapodPink Talking FishLaMPGreensky BluegrassYo La Tengo NYE se déroule au City Winery | New York CityYonder Mountain String Band | Telluride, CO (30 et 31 décembre) Billy Strings | Mule du gouvernement du Michigan | Philadelphia The Met & NYC’s Beacon TheatreCirque du Soleil’s ‘Twas the Night Before’ représentations au Hulu Theatre au MSGPhish NYE Celebrations au MSG

Les premières dates reportées pour le concert de Phish au Madison Square Garden n’auront pas lieu avant avril.

Célébrations du Nouvel An – En coursLa ville de New York | NYE à Times Square se poursuivra mais sera «réduite» selon le maire. La distanciation sociale, les masques faciaux et une preuve de vaccination sont requis pour y assister.Seattle | Les feux d’artifice de NYE au Space Needle se déroulent en ligne avec des effets spéciaux.Bangkok | Les participants doivent être complètement vaccinés pour assister au spectacle pyrotechnique et s’inscrire 72 heures avant l’événement.Le Cap | Les lieux de l’événement NYE fermeront tôt avec un couvre-feu plus strict.Dubai | Le Burj Khalifa NYE Show est toujours en cours.Sydney | Billets requis pour y assister, mais les vaccins ne sont pas requis.Boston | Vaccin et masques obligatoires pour assister à David Byrne’s ‘Utopie américaine » se déroulera comme prévu. Les spectacles à échelle réduite auront lieu au St. James Theatre à Broadway.