Les célébrations « irrespectueuses » du conducteur de Mercedes à Silverstone et la « faute tactique » de l’homme Red Bull à Monza

La campagne 2021 a apporté la bataille la plus féroce pour être sacré champion du monde de Formule 1 de mémoire récente.

Lewis Hamilton et Mercedes ont détenu une sorte de monopole sur le prix ultime ces dernières années, mais Red Bull a développé son propre joyau qui pourrait dominer le sport pour les années à venir.

Hamilton et Verstappen se livrent roue à roue dans la chasse au championnat des pilotes

Max Verstappen n’a peut-être que 23 ans, mais il montre déjà qu’il a la capacité de défier Hamilton, 36 ans, jusqu’à la fin de la campagne.

Leur rivalité devient de plus en plus intense de semaine en semaine et cela est largement dû à la compétitivité des deux hommes alors qu’ils cherchent à remporter le championnat des pilotes.

Voici les moments clés de la bataille entre Hamilton et Verstappen alors que nous nous dirigeons vers la fin commerciale de la campagne.

Grand Prix d’Émilie-Romagne : 18 avril 2021

Lewis Hamilton félicite Max Verstappen alors que les pilotes Red Bull remportent le Grand Prix d’Émilie-Romagne

Une bataille nette entre Hamilton et Verstappen a montré les premiers signes de devenir compétitif alors que le pilote Red Bull a forcé son rival à écarter après un freinage tardif.

Hamilton s’est retrouvé sur le trottoir des saucisses pour éviter une grosse collision et Verstappen a remporté la course, malgré le départ de deux places derrière le pilote britannique.

Hamilton a déclaré après la course : « Max a pris un meilleur départ que moi et ensuite je pense que j’étais légèrement en avance dans le virage deux, mais j’évitais essentiellement de nous rejoindre.

«Max venait et venait et venait juste.

“Bien sûr, nous avons eu cette touche et j’ai dû utiliser la sortie, prendre ces gros trottoirs, mais je suis reconnaissant d’avoir réussi à le traverser.”

Grand Prix d’Espagne : 9 mai 2021

Lewis Hamilton et Max Verstappen en pleine discussion alors que le pilote Mercedes remporte le Grand Prix d’Espagne

Verstappen et Hamilton ont commencé en première ligne et ont fait un tout aussi bon début de course.

Le pilote Red Bull a pris une route plus affirmée dans le premier virage, prenant Hamilton par surprise et le forçant à nouveau large.

Alors que Verstappen prenait la tête dans ce virage, la patience d’Hamilton a fini par payer puisqu’il a remporté la course, expliquant ensuite : « Je me suis juste assuré de laisser le plus d’espace possible à Max,

« Dans mon esprit, c’est toujours un marathon, pas un sprint, alors je pense toujours au long match et bien sûr, vous pourriez être un peu plus agressif. Est ce que j’ai besoin de? Eh bien, je suis dans la position où je suis parce que je ne deviens pas trop agressif quand je n’ai pas besoin de l’être.

Grand Prix de Grande-Bretagne : 18 juillet 2021

Lewis Hamilton s’est imposé à domicile à Silverstone

C’est le jour où la rivalité entre les deux pilotes passe vraiment à la vitesse supérieure.

Verstappen avait vraiment volé une marche dans la quête pour être sacré champion du monde après avoir remporté trois Grands Prix d’affilée, mais une course à Silverstone allait toujours apporter une motivation supplémentaire pour Hamilton.

Bien qu’il soit armé de plusieurs améliorations Mercedes, Verstappen s’est imposé lors de la qualification au sprint.

Avant la course dimanche, Hamilton était déterminé à sortir vainqueur, ce qui a donné lieu à des courses férocement compétitives au début.

En entrant dans un virage, aucun des deux pilotes n’a reculé dans un duel roue contre roue qui s’est terminé par une collision entre la roue arrière droite de Verstappen et l’avant gauche de Hamilton et l’envoi du pilote néerlandais dans les barrières.

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont mêlés à une amère rivalité

Hamilton a été jugé responsable de la collision et a écopé d’une pénalité de 10 secondes qu’il a purgée avant de remporter la course.

Verstappen ayant abandonné en raison de dommages causés à sa voiture, le pilote Red Bull était furieux, déclarant sur les réseaux sociaux : « Évidemment très déçu d’avoir été retiré comme ça. La pénalité infligée ne nous aide en rien et ne rend pas justice au mouvement dangereux de Lewis en piste.

“Regarder les célébrations après la course alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif.”

Hamilton a répondu en disant: «Je n’ai tout simplement pas l’impression qu’il a besoin d’être aussi agressif que lui.

«Nous descendons au virage six et il me cogne des roues. J’étais assez loin à l’intérieur dans Nine et aucun de nous n’a reculé et c’était le résultat final.

“J’ai réussi pendant longtemps sans entrer en collision avec quelqu’un, mais quand quelqu’un est tout simplement trop agressif, ces choses sont inévitables.”

Grand Prix d’Italie : 12 septembre 2021

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Max Verstappen au Grand Prix d’Italie

Après avoir perdu puis reconquis sa place au sommet du championnat des pilotes, la rivalité de Verstappen avec Hamilton devenait vraiment intense.

Un autre qualificatif de sprint a vu le pilote Red Bull se diriger vers la course en pole position tandis que Hamilton était quatrième.

Un incident d’arrêt au stand à mi-parcours de la course a mis les pilotes sur une trajectoire de collision alors que Hamilton sortait de la voie des stands avec Verstappen remontant rapidement dans la ligne droite.

Le pilote britannique est sorti aux côtés de Verstappen et alors que le Néerlandais avait juste assez de place pour contourner le premier virage alors qu’ils conduisaient roue à roue, l’homme Red Bull a été coincé dans le suivant et après avoir choisi de ne pas se retirer du duel les deux voitures sont entrées en collision.

Verstappen a été poussé sur le trottoir à saucisses après la collision entre son pneu arrière droit et l’arrière gauche de Hamilton et qui a projeté la voiture Red Bull dans les airs avant d’atterrir sur le dispositif de protection à halo de Mercedes.

Les deux pilotes ont été contraints à l’abandon de la course.

Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affrontent dans le Grand Prix d’Italie

Red Bull a décrit l’accident comme “un incident de course”, tandis que le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, l’a décrit comme “une faute tactique” de Verstappen.

Après la course, Hamilton a déclaré : « Il ne voulait tout simplement pas céder aujourd’hui.

Il savait quand il entrait dans le virage 2 ce qui allait se passer, il savait qu’il allait sur le trottoir mais il l’a quand même fait.

Verstappen a également donné sa version des événements, en déclarant: «Je ne m’attendais pas à ce qu’il continue de serrer, de serrer, de serrer, parce qu’il n’en avait même pas besoin.

«Il a juste continué à me pousser de plus en plus large et à un moment donné, il n’y avait nulle part où aller.

“Vous avez besoin de deux personnes pour travailler ensemble pour faire un coin.”

En fin de compte, il a été jugé que Verstappen était «principalement à blâmer» et, en conséquence, s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course de F1, le Grand Prix de Russie.