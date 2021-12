Les célébrations les plus drôles de Michail Antonio et les publications sur les réseaux sociaux à West Ham de John Cena à The Matrix, Carlton Dance, Homer Simpson spin et ce carton découpé

Michail Antonio adore sa vie et semble apprécier chaque seconde de jouer au football de Premier League.

L’attaquant de West Ham, déjà le roi des célébrations de buts, est également incroyablement divertissant sur les réseaux sociaux.

L’attaquant de West Ham s’est surnommé « AntoNEO » d’après le personnage de Matrix plus tôt cette saison lorsqu’il a profité de la victoire contre Tottenham

Antonio a l’habitude de ravir les supporters avec ses mouvements tels que la recréation d’une scène emblématique de The Matrix lors de la victoire 1-0 de West Ham contre Tottenham plus tôt dans la saison.

Après le match, il a tweeté : « Ça doit être un problème dans Matrix, je deviens déjà vu ! Encore une grosse victoire !!!!!

Et il a expliqué plus tard l’origine: « Eh bien, la semaine dernière, j’ai mis une photo sur Instagram marquée ‘AntoNEO’ et ça s’est bien passé pour être juste alors je me suis dit ‘tu sais ce que je vais devoir faire aujourd’hui!’

« Quand je le faisais, j’avais peur que quelqu’un me saute dessus et que je me déchire le LCA. Quelqu’un m’a tiré avant de me sauter dessus, donc c’était convenable.

Et cette semaine, il a comparé son affichage contre Watford à la superstar de la WWE John Cena lors de la publication d’une vidéo de lui en train de « lutter » avec Francisco Sierralta avec de la musique.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’il nous offre un moment emblématique…

La poussée de hanche (mai 2019)

Antonio a marqué le premier match des Hammers au Tottenham Hotspur Stadium en marquant le but vainqueur, suivi d’un saut assez étrange et d’un mouvement de poussée de la hanche.

Il a dit : « Il y a ce gars sur Instagram, Danrue, qui fait des mouvements de danse fous.

«Je l’ai vu l’autre jour et je l’ai sorti dans quelques clubs, donc le temps de le sortir sur le terrain. Cela me permet de montrer ma personnalité.

Les fans à proximité en ont peut-être vu un peu plus qu’ils n’auraient aimé faire tourner Homer Simpson (février 2016)

Quand Antonio a marqué le but vainqueur contre Sunderland, sa célébration aura touché une corde sensible chez les fans des Simpsons.

Antonio s’est retourné sur le sol, un peu comme Homer lorsqu’il a remporté la bataille des volontés avec M. Burns pour rétablir le régime dentaire des employés de la centrale nucléaire de Springfield.

Whoop, whoop, whoop, whoop ! Si vous savez, vous savez…

Carlton Dance (mai 2016)

Quelle façon de dire adieu au Boleyn Ground – un hommage à Carlton Banks du Fresh Prince of Bel Air.

West Ham a mis fin à son séjour de 112 ans dans son domicile emblématique avec une victoire 3-2 sur Manchester United, Antonio portant le score à 2-2 avant que Winston Reid ne marque le but vainqueur.

Faire le Carlton a été un succès, mais ce n’était pas vraiment ce qu’il avait prévu.

Il a déclaré: «J’ai complètement oublié ma célébration que j’avais planifiée. Je l’avais tellement planifié et ça allait être le ver, mais l’émotion de marquer m’a envahi et j’ai fini par faire la Carlton Dance.

Le ver (septembre 2016)

Cependant, les fans n’ont pas attendu trop longtemps pour qu’Antonio sorte sa célébration du ver.

Il a marqué deux buts contre Watford au début de la saison 2016/17 pour le plus grand plaisir des fans des Hammers au London Stadium.

Antonio a peut-être été inspiré par le lutteur Scotty Too Hotty Running Man (décembre 2016)

Antonio a retiré ce mouvement à Anfield alors que son but donnait à West Ham une avance de 2-1 contre Liverpool.

En fait, il a connu un tel succès qu’il a décidé de faire le « Running Man » à plusieurs reprises par la suite.

Beaucoup essaient le Running Man lorsqu’ils sont en ville, peu le clouent Antonio l’a fait Tapis magique (avril 2019)

Un nouveau tapis aux couleurs bordeaux de West Ham a été placé autour du stade de Londres entre le terrain et les fans.

Ainsi, quand Antonio a donné l’avantage à l’est de Londres sur Leicester, il n’a pas pu s’empêcher de lui donner un petit coup.

« Peignez-moi comme l’une de vos filles françaises » Dirty Dancing (août 2021)

Il a marqué deux fois dans les dix dernières minutes de la victoire 4-1 de West Ham sur Leicester en août.

Après avoir claqué son premier et le troisième de West Ham, Antonio a dansé avec une découpe en carton grandeur nature de lui-même pour reconnaître qu’il était devenu le meilleur buteur du club en Premier League.

Cette fois-là, il s’est inspiré de Dirty Dancing en disant : « Je voulais être bébé !

Expliquant cette célébration, il a ajouté : « En direct sur Sky Sports, j’ai été distrait et j’ai dit que c’était ‘Save the Last Dance’ ! Évidemment avec toute l’émotion de tout, j’ai dit le mauvais film !

« Je voulais être bébé [from Dirty Dancing] et je voulais courir vers quelqu’un et qu’il me soulève.

« 94 kg ? je ne le vois pas vraiment ! Au lieu de demander à quelqu’un de me soulever et de faire de moi un bébé, j’ai décidé de me relever et de me traiter comme un bébé, vous savez ! »

