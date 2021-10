Les célébrités célèbrent Halloween 2021 à Hollywood

Grande soirée d’Halloween vendredi à Hollywood… de grandes stars, des costumes amusants et de nombreuses fêtes.

Leonardo DiCaprio s’est présenté à la soirée Bev Hills de Nicolas Berggruen ressemblant à Andy Warhol. Canard, d’autre part, est venu comme lui-même.

Et, c’est intéressant … avec tout le drame Facebook, devinez qui est également venu – les frères Winklevoss !!! Ils sont déguisés en astronautes hors du commun. Et, Olivia Jade et soeur, Isabelle, se sont présentés dans des costumes de « Black Swan », bien qu’ils aient raté une occasion, n’est-ce pas ? Les rameurs auraient été géniaux !!!

Beck s’est présenté comme un cow-boy, et Simon Rex s’est mis dans une tenue « Top Gun » lors d’une autre fête au cœur des collines d’Hollywood. Acteur de « 13 Reasons Why », Ross Butler, a gardé les choses honnêtes en tant que shérif.

Et, maintenant, allons à The Reserve dans le centre-ville de LA, où Rich l’enfant a pris un look Michael Myers et Austin Mahone portait le survêtement dont on savait que quelqu’un le porterait.