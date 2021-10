Les célébrités doivent éviter de tromper les investisseurs crypto inexpérimentés

Kim Kardashian. Source : Twitter

Mark Taylor est le responsable de la criminalité financière au CEX.IO échange cryptographique.

___

Au cours des derniers mois, les influenceurs et les célébrités ont de plus en plus promu les projets de cryptographie. Alors que beaucoup travaillent avec des entreprises de premier plan, il n’est pas rare de voir des publications rémunérées de personnes bien connues faisant la publicité de services d’actifs numériques douteux.

Un bon exemple est la star américaine Kim Kardashian qui a suscité une certaine controverse en juin lorsqu’elle a fait la promotion du Ethereum Max projet crypto à ses plus de 250 millions de followers sur Instagram.

Par conséquent, dans un récent discours, le Autorité de conduite financière du Royaume-Uni Le président de la FCA, Charles Randell, a fait valoir que le message de Kardashian était potentiellement la « promotion financière avec la plus grande audience de l’histoire » tout en avertissant les consommateurs des risques croissants des publicités d’influence au sein de l’industrie de la cryptographie.

Dans le même temps, Randell a appelé à une action urgente pour réglementer la publicité des projets de cryptographie en mettant l’accent sur les publicités sur les réseaux sociaux et les promotions des influenceurs afin d’éliminer les activités frauduleuses et de protéger les investisseurs.

De notre point de vue, en tant qu’acteurs de l’industrie de la cryptographie chez CEX.IO, il est parfaitement logique que la FCA scrute les influenceurs sur les réseaux sociaux. Les traders professionnels pourraient ne pas prêter beaucoup d’attention aux déclarations des célébrités, si ce n’est pour leur valeur sentimentale. Les consommateurs, en revanche, peuvent certainement se sentir obligés de suivre les conseils de telles promotions. Et c’est le rôle de la FCA de protéger le consommateur.

Compte tenu du temps que les gens passent sur les médias sociaux, cela devient souvent une source de vérité pour la prise de décision en matière de finances personnelles.

Et, lorsqu’une personne avec une base d’abonnés dévouée fait la promotion d’un actif numérique ou d’une stratégie, même une divulgation publicitaire (comme dans le cas de Kim) peut ne pas suffire à amener les gens à réfléchir aux risques de manière critique.

Pour cette raison, il est raisonnable que la FCA adopte une position ferme en souhaitant (ou en exigeant) plus de transparence au sein de l’industrie de la cryptographie. Cela signifie que les célébrités, qui prennent des accords publicitaires, doivent regarder au-delà de la compensation monétaire, en évaluant leur implication dans les promotions. D’un autre côté, les projets de cryptographie, qui souhaitent tirer parti des avantages des médias sociaux, doivent comprendre la frontière entre la publicité et la tromperie. Plus encore, un consommateur éduqué est également un consommateur habilité qui peut remettre en question ce qui est à l’écran, même si cela vient d’un personnage préféré.

Et il devrait être clair pour quiconque a passé au moins quelques semaines dans l’industrie que les actifs numériques ont une courbe d’apprentissage assez raide car la technologie et les concepts sous-jacents sont plutôt complexes (pensez simplement à expliquer l’agriculture de rendement à quelqu’un qui ne connaît pas la crypto). En plus de cela, il y a beaucoup d’argent impliqué dans l’espace, que les consommateurs peuvent facilement perdre s’ils ne font pas assez attention.

Pour ces raisons, il est crucial de mettre en évidence les risques des investissements cryptographiques, de réprimer les messages et publicités marketing douteux, et d’être ouvert et transparent avec les consommateurs.

Cela a été exactement le cas pour les prêts et les investissements dans le secteur financier, où un petit malentendu (ou une astuce de communication du côté du fournisseur de services) peut entraîner de lourdes pertes pour un consommateur. En conséquence, ceux-ci ont été au centre des préoccupations de la FCA et d’autres organismes de réglementation du monde entier pour promouvoir la clarté et la transparence concernant le TAP (taux annuel en pourcentage) d’un prêt ou le risque potentiel d’un investissement. Et c’est aussi ce qu’il faut faire avec la crypto.

Finalement, avec une communication efficace et une approche conviviale en matière de publicité, nous pouvons fournir aux consommateurs toutes les informations pertinentes et factuelles qui leur permettent de faire les bons choix en matière d’argent. Et envoyer un message à ces trois parties – célébrités, projets de cryptographie et consommateurs – est ce que fait la FCA. Je pense que c’est là que les vrais leaders de l’industrie peuvent travailler aux côtés des régulateurs pour sensibiliser et éduquer les consommateurs.

Bien qu’être complètement clair et honnête puisse en effrayer certains, cela n’aura pas beaucoup d’impact sur les consommateurs qui cherchent à rejoindre l’industrie de la cryptographie. Au contraire, les gens se familiariseront avec la technologie et son fonctionnement, ce qui leur permettra de faire des choix éclairés. Et, pour être parfaitement honnête, ce n’est pas une stratégie viable pour une entreprise réputée d’attirer les consommateurs par la tromperie ou en retenant la vérité.

En fin de compte, l’honnêteté et la transparence sont ce qui l’emporte. Et nous tous dans l’industrie devrions gagner la confiance de nos clients en étant honnête avec eux.

___

