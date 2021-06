Les célébrités et les influenceurs devraient-ils s’exprimer sur Israël-Palestine?

Il y a quelques jours, J’ai vu un TikTok qui a commencé comme un appel aux créateurs qui étaient trop occupés à publier des vidéos loufoques pour s’exprimer le conflit israélo-palestinien. Puis, brusquement, la vidéo s’est arrêtée, coupant à un autre utilisateur.

« Vous voulez @Spencewuah ? » a demandé le deuxième utilisateur, se référant à un exemple du type de créateur populaire que la vidéo originale appelait. « Qu’est-ce qu’il va dire de n’importe quelle putain de substance sur l’événement actuel le plus urgent en cours en ce moment ? Si les gens veulent s’instruire, ils devraient quand même s’adresser à de vraies putains de sources », a-t-elle déclaré. « Est-ce que vous vous souciez même du problème ou vous souciez-vous des influenceurs qui se soucient du problème ? »

Cela m’a rappelé une discussion que j’avais beaucoup vue sur TikTok sur la façon dont les médias sociaux nous ont donné l’attente que chaque vidéo, chaque tweet, chaque prise doit être une déclaration irréprochable à 100% et englober les expériences vécues de tout le monde. qui pourrait le lire. “La façon dont cette application nous fait agir comme si les adolescents devaient avoir une expertise de niveau doctorat sur chaque sujet est folle”, était l’essentiel d’un TikTok que j’ai vu il y a des mois et auquel je n’ai pas pu m’arrêter de penser.

Il en va de même, évidemment, pour les influenceurs. Au-delà des appels constants dans les sections de commentaires de leurs abonnés pour s’exprimer sur des questions politiques, même d’autres célébrités ont rejoint le chœur. Plus tôt ce mois-ci, le rappeur Noname a appelé des personnes célèbres qui étaient restées silencieuses sur le dernière phase du conflit.

C’est une tendance naturelle à exiger des actions des plus privilégiés. Le problème, c’est que ce désir que les autres disent quelque chose — n’importe quoi ! – se sent mal dirigé. Une influenceuse beauté anonyme a déclaré au magazine de mode britannique Grazia qu’elle avait reçu des DM de ses adeptes lui disant qu’ils étaient «déçus» qu’elle n’ait pas pris la parole pour défendre les Palestiniens. Elle avait lu les informations, mais avait déclaré que partager exactement ce qu’elle lisait pouvait être considéré comme condescendant pour son public – ou pire, finir par répandre de la désinformation. En tant que femme de couleur, elle s’est également souvenue de sa frustration l’été dernier lorsque des créateurs non noirs n’arrêtaient pas de parler de Black Lives Matter. “Je ne voulais pas être l’une de ces personnes dans ce cas”, a-t-elle déclaré.

Après suffisamment de pression, cependant, elle a partagé un lien vers un article de presse. Cela ne satisfaisait toujours pas ses partisans. Ils lui ont dit qu’« il ne fallait pas faire confiance aux médias » et lui ont plutôt envoyé d’autres ressources.

Y aurait-il eu un « bon chemin » pour une célébrité ou un influenceur qui n’aurait aucun lien avec la crise israélo-palestinienne parler haut”? Je ne suis pas tout à fait sûr. Comme Habiba Katsha écrit dans l’Indépendant, « Forcer un groupe de personnes qui n’ont pas manifesté d’intérêt pour les questions sociales à publier du contenu politique peut encourager l’alliance performative. Si les influenceurs ne publient du contenu politique que parce qu’on leur a dit de le faire, cela signifie qu’ils publient par obligation plutôt que par désir, ce qui est performatif. Elle compare cela à, disons, Bella et Gigi Hadid, qui, en tant que femmes à moitié palestiniennes, ont pu s’appuyer sur leurs expériences personnelles pour s’exprimer sur les événements actuels. (Après avoir assisté à un rassemblement pro-Palestine à New York, le Le gouvernement israélien a condamné leurs actions comme antisémite.) L’actrice israélienne Gal Gadot a également a suscité un contrecoup pour ses tweets en faveur de son pays d’origine.

De nombreuses célébrités qui ont fait des déclarations ont fait face à une réaction immédiate. Pendant des semaines, Mark Ruffalo avait clairement indiqué que ses remarques pro-palestiniennes n’avaient rien à voir avec l’antisémitisme, mais après de longues pressions, il est revenu ses critiques originales d’Israël. Rihanna, quant à elle, était accusé de « Toutes les vies comptent » le problème lorsqu’elle a écrit sur Instagram que son « cœur se brisait avec la violence que je vois s’afficher entre Israël et la Palestine ».

Selon une Sondage 2018 de Morning Consult et du Hollywood Reporter. Génération Z et millennials sont plus susceptibles de dire qu’une célébrité s’exprimant influencerait leur vote lors d’une élection.

Pourtant, la valeur de ces déclarations doit être considérée autant que si les déclarations doivent exister. Pour la plupart, les influenceurs existent parce que nous aimons les regarder, leurs vies, leurs maisons et leurs vêtements, et pas nécessairement leur capacité à articuler des débats nuancés. Tout comme nous devrait se méfier de toute grande entreprise qui pèse sur les questions politiques, nous devrions aussi être des célébrités, car en fin de compte, les deux sont redevables à leur propre succès économique.

Plutôt que de partager vide infographie sur Instagram ou faire des déclarations grandioses avec peu d’action pour les soutenir, une meilleure façon pour les riches d’utiliser leurs plates-formes est de partager ce qu’ils font exactement pour soutenir leurs causes. Les rappels des influenceurs qu’ils s’engagent dans l’activisme, qu’ils donnent un certain pourcentage de leurs revenus à des causes caritatives, qu’ils font du bénévolat et soutiennent leurs groupes d’entraide locaux, peuvent normaliser ces activités au point où plus de gens se sentent comme si nous devrions être régulièrement les intégrer dans nos vies.

Mais je ne sais pas si la demande d’influenceurs pour s’exprimer sur des problèmes politiques complexes concerne uniquement les problèmes eux-mêmes. Cela ressemble plus à un test : suis-je, en tant que fan, justifié d’avoir cette relation parasociale avec vous ? Qui êtes-vous de toute façon? Dois-je être mal à l’aise avec l’attention que nous vous accordons tous ?

Je ne peux pas m’empêcher de ressentir que la colère inévitable est similaire à ce qui se passe lorsqu’un certain type de personne toujours folle en ligne lit un article sur un mariage de célébrités ou une nouvelle tendance de la mode ou, je ne sais pas, les influenceurs TikTok. Ils libéreront leurs frustrations sur le fait que trop d’attention des médias est consacrée à des sujets d’apparence frivole et s’en prendront à l’écrivain (« Pourquoi ne couvrez-vous pas quelque chose de vraiment important pour une fois ? » est une réponse que chaque journaliste culturel obtient à plusieurs reprises sur Twitter). C’est le même genre de mauvaise orientation – il y a clairement des milliers d’autres journalistes couvrant les sujets que le lecteur a jugés « réellement importants », des journalistes qui sont bien plus informés et bien documentés sur de telles choses. Voulez-vous vraiment lire un explicatif capiteux sur un nouveau projet de loi sur les soins de santé que j’ai écrit ? Bien sûr que non !

Les célébrités, en d’autres termes, ne devraient pas être la boussole morale des masses. Nous avons d’autres personnes qui sont censées faire cela – par exemple, des dirigeants politiques et spirituels qui nous sont redevables en tant que citoyens plutôt qu’en tant que consommateurs. Dans la mesure où ces personnes ne font pas leur travail, c’est un problème avec une solution : exiger mieux d’elles, au lieu de se décharger dans les Ins d’une influenceuse beauté.

