Les célébrités ne peuvent pas arrêter de porter la tendance de la NASA que nous aimons sur la lune et le dos

Nous avons indépendamment sélectionné ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Houston, nous avons une TENDANCE !

Quand vous pensez à l’espace, la mode ne vient normalement pas à l’esprit. Mais les célébrités prouvent que le logo de la NASA peut être un ajout super cool à votre garde-robe. Balenciaga a même une collection spatiale, prouvant que les logos « meatball » et « worm » de la NASA ont leur place dans les tendances streetwear.

Dua Lipa a porté un chapeau avec un logo de la NASA sous son écharpe confortable pour un look d’automne parfait. Chris Evans avait l’air rêveur dans un chapeau de camionneur de la NASA pendant qu’il faisait la sérénade à ses abonnés Instagram avec son piano. Ariana Grande a associé un t-shirt surdimensionné de la NASA à ses bottes hautes emblématiques, et admirer son look nous a rappelé sa chanson « NASA ». Ces célébrités avaient l’air si cool dans leur tenue de la NASA que nous n’avons pas pu nous empêcher de suivre la tendance.

Faites défiler ci-dessous pour découvrir ces treize styles hors du commun de H&M, Amazon, ASOS et plus encore.