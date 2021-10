Les célébrités ne peuvent pas arrêter de porter les leggings en similicuir de Spanx

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous aimez le look des pantalons en cuir, mais que vous avez peur qu’ils soient inconfortables, optez plutôt pour des leggings en similicuir. Ils sont tout aussi mignons et ils sont incroyablement faciles à porter. Plus précisément, les leggings en similicuir Spanx ont un grand culte car ils ont une ceinture Power profilée avec des propriétés de mise en forme, une taille haute pour une excellente couverture et une conception sans couture centrale pour éviter les orteils de chameau.

Des célébrités dont Lizzo, Kelly Clarkson, Kris Jenner, Jennifer Hudson, Shay Mitchell, Chrishell Stause, tante mowry, Dorinda Medley, juge Tamra, Jana Kramer, Banques Tyra, ballerine Kelsea, Donatelle versace, erin andrews, Cynthia Bailey, Eubanks de Cameran, ont été repérés dans les leggings incroyablement flatteurs. Si vous voulez vous sentir et ressembler à l’une de ces stars tendance, jetez un coup d’œil aux leggings en similicuir Spanx.