Les célébrités paient les frais funéraires d’un adolescent de 14 ans tué par la police de Los Angeles

Un certain nombre de célébrités ont contacté la famille de Valentina Orellana-Peralta, le jeune de 14 ans qui a été tué par balle lors de l’affrontement dans une usine de manteaux de LA Burlington, offrant de payer ses frais funéraires.

L’avocat de la famille, Ben Crump, raconte à TMZ que des célébrités de la communauté hispanique et au-delà ont proposé de payer la facture des funérailles de Valentina et à une personne qu’elles voulaient que leurs noms restent confidentiels. Mais il dit que le soutien que la famille a reçu est écrasant.

Crump dit que jusqu’à présent, ni le LAPD ni la ville de Los Angeles n’ont fait une offre similaire.

Comme nous l’avons signalé, les flics du LAPD précipité à la Burlington Coat Factory la semaine dernière après avoir reçu un appel au 911 concernant une possible fusillade à l’intérieur du magasin. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé un homme balançant une chaise de vélo avec un cadenas attaché alors qu’il se balançait vers des acheteurs, frappant 3 femmes et en saignant brutalement l’une d’entre elles.

L’un des flics a tiré 3 coups de feu avec un AR-15, tuant le suspect, mais l’une des balles a ricoché sur le sol et dans le vestiaire où Valentina et sa mère se cachaient. La balle a touché Valentina à la poitrine et elle est morte dans les bras de sa mère.

Nous avons contacté le LAPD pour savoir si le ministère ou la ville avait l’intention de couvrir les funérailles. Pour l’instant, aucun mot en retour.