Les célébrités pleurent la fermeture des cinémas emblématiques Arclight de Los Angeles ⋆ .

Comme tant d’Angelenos, j’avais une référence très spécifique pour la normalité post-COVID: voir un film au théâtre Arclight à Hollywood. La maison emblématique de l’historique Cinerama Dome, l’Arclight est la Mecque des cinéphiles du monde entier. C’était vraiment un endroit pour les cinéphiles, avec une excellente qualité sonore et d’écran et un engagement pour une expérience sans distraction.

C’était un centre commun pour tant de gens, où un voyage au cinéma vous verrait rencontrer de vieux amis, des collègues et des célébrités. Le dôme lui-même est un lieu légendaire d’Hollywood, le site d’innombrables premières de films depuis son ouverture en 1963, et a été déclaré monument historique et culturel de Los Angeles en 1998. Il a également été présenté dans plusieurs films et séries télévisées, plus récemment dans Quentin Tarantino. Il était une fois à Hollywood.

C’était donc particulièrement dévastateur lorsque la société mère Decurion a annoncé qu’elle fermerait ses cinémas Arclight et ses théâtres du Pacifique. La société a publié une déclaration disant: «Après avoir fermé nos portes il y a plus d’un an, nous devons aujourd’hui partager la difficile et triste nouvelle que Pacific ne rouvrira pas ses cinémas Arclight et Pacific Theatres. Ce n’était pas le résultat que tout le monde souhaitait, mais malgré un effort énorme qui a épuisé toutes les options potentielles, la société n’a pas de solution viable. »

Decurion cède essentiellement les baux des théâtres à leurs propriétaires, et jusqu’à présent, on ne sait pas si quelqu’un va les récupérer ou négocier pour faire revivre les théâtres. Beaucoup pensent que cela pourrait faire partie d’une longue négociation de bail avec les propriétaires. C’est particulièrement décourageant car l’annonce intervient après que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé des réouvertures dans tout l’État prévues pour le 15 juin. Espérons que quelqu’un prendra le relais, étant donné que le Hollywood Arclight est l’un des cinémas les plus rentables du pays.

De nombreux fans d’Arclight se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse, y compris certains de nos acteurs, écrivains et réalisateurs préférés:

BAISE https://t.co/aPeTwpUp3H – Barry Jenkins (@BarryJenkins) 13 avril 2021

Oh non. ArcLight Hollywood est mon endroit préféré pour voir des films. https://t.co/krBTcbDNEG – John August (@johnaugust) 13 avril 2021

Dévastateur. Trop de pertes à traiter. C’est juste trop… À un moment où je serai moins énervé, je vous raconterai une histoire amusante à propos de ma première rencontre avec Quentin Tarantino dans le hall d’Hollywood Arclight. https://t.co/cFypJxEk4L – Lulu Wang (@thumbelulu) 13 avril 2021

🥺 Eh bien, ça craint. Chaque personne qui travaillait à l’Arclight aimait les films, et vous l’avez ressenti. Envoi d’amour à chaque huissier, manager et projectionniste qui a secoué cette chemise bleue et en a fait un endroit si spécial. – Rian Johnson (@rianjohnson) 13 avril 2021

Nous avons tous eu de mauvaises dates à l’Arclight où vous regardez un film de Greta Gerwig et le gars n’aime pas ça car il sait que Greta est plus talentueuse que lui et ne sortirait jamais avec lui et vous avez réalisé que vous pouvez Je ne sors plus avec ce genre de gars, alors SAUVEZ L’ARCLAIR – Mindy Kaling (@mindykaling) 13 avril 2021

J’ai tellement de bons et fiers souvenirs des théâtres Arclight et Pacific (le Dome, Arclight Hollywood, The Americana et Grove aussi). Mais je ne veux pas publier mes pensées au passé car je ne veux pas écrire une nécrologie. Ma première pensée a été: que peut-on faire pour aider? – edgarwright (@edgarwright) 13 avril 2021

L’Arclight Hollywood était mon théâtre le plus préféré au monde pour voir des films. Ma maison de cinéma à Los Angeles. J’ai vu mon premier film à Los Angeles là-bas quand j’ai déménagé ici en 2009 et le dernier film avant la pandémie là-bas. Vraiment décevant. https://t.co/sziPORAGcA – Ben Schwartz (@rejectedjokes) 13 avril 2021

C’est si douloureux. L’Arclight est ma destination. Propre, super son, sièges assignés au stade, super pop-corn, introductions de films des huissiers. Une véritable expérience cinématographique. 🤬 https://t.co/EtkfA9sMCx – Gina Prince-Bythewood (@GPBmadeit) 13 avril 2021

Je suis vidé. L’ArcLight a été un support incroyable pour le cinéma à Los Angeles. Je vais manquer de parler aux employés de leurs films préférés, qu’ils avaient énumérés sur leurs étiquettes de nom. Les théâtres ont fait partie intégrante de tant de moments clés de ma vie, ils me manqueront à jamais. 💔 https://t.co/2tV3yQ6Pl8 – James Gunn (@JamesGunn) 13 avril 2021

Je suis tellement triste. Je me souviens d’être allé au Cinerama Dome voir Star Trek IV avec mon père quand j’étais petit. Tant de souvenirs depuis. 😢https: //t.co/ptQsiMgYoA – Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) 13 avril 2021

Brutal. L’Arclight Hollywood est le seul endroit qui donne l’impression que Los Angeles est une petite ville. Vous alliez au cinéma et rencontriez quelqu’un avec qui vous êtes sorti il ​​y a trois ans, un horrible patron que vous ne vouliez plus jamais revoir, et Melanie Griffith. https://t.co/h0uLZx8TZf – Louis Virtel (@louisvirtel) 13 avril 2021

J’ai tellement de souvenirs de l’Arclight, mais celui qui ressort était de passer mon anniversaire 2008 à une projection à guichets fermés de The Dark Knight. Le théâtre était bondé jusqu’aux branchies, avec de nombreuses personnes en costume. Il y avait un bourdonnement dans l’air, celui que l’on retrouvait souvent lors d’un grand week-end d’ouverture pour un blockbuster. J’espère sincèrement que le théâtre retrouvera une seconde vie et rouvrira. Sinon, cela pourrait très bien être ma propre histoire d’origine Joker.

(via Date limite, image en vedette: Hulton Archive / .)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]