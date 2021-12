Les célébrités prouvent que les bottes de randonnée seront les bottes It Girl de la saison

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Les températures baissent, il est donc temps de sortir vos manteaux, bottes et accessoires d’hiver résistants !

Bien que les bottes de randonnée soient un incontournable de l’hiver, elles n’ont pas toujours été considérées comme la silhouette la plus à la mode. Mais récemment, des célébrités comme Blake Lively, Charli D’Amelio et Hailee Steinfeld font des arguments convaincants pour expliquer pourquoi les chaussures de randonnée sont sous-estimées dans le département de style.

Non seulement la botte prête pour l’hiver est-elle confortable et pratique pour les mois les plus froids, mais elle peut également être habillée vers le haut ou vers le bas selon le type de talon. Que vous optiez pour un look de fille granola chic ou que vous essayiez de rendre vos ensembles blizzard un peu plus excitants, ce style de botte fait tout !

Ci-dessous, nous avons rassemblé 10 styles de chaussures de randonnée que nous adorons, afin que vous puissiez sauter sur la tendance avant qu’elle ne décolle vraiment. Avertissez simplement le Père Noël que vous faites des ajouts tardifs à votre liste de souhaits de vacances et vous serez prêt pour les mois froids à venir !