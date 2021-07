Les célébrités qui ont embrassé le financement de la cause de la police deviennent maman au milieu de la recrudescence des crimes violents dans les villes bleues ⋆ .

Les mêmes célébrités qui ont verrouillé les armes l’année dernière avec des militants de gauche comme le cofondateur de Black Lives Matter Patrisse Cullors pour promouvoir le mouvement « defund the police » sont soudainement devenues silencieuses.

Des stars comme John Legend et Natalie Portman ne se sont pas contentées d’exiger des lois pour freiner la brutalité policière à la suite de la mort de George Floyd alors qu’il était sous la contrainte de la police de Minneapolis. Ils ont demandé aux villes de réduire le financement des forces de l’ordre locales.

Les partisans du financement de la police définissent le mouvement différemment, mais la plupart conviennent que cela signifie orienter les fonds réservés aux services de police vers d’autres destinataires. Pensez aux services sociaux, aux défenseurs de la santé mentale et aux domaines connexes. Les éléments les plus radicaux du groupe ont exigé l’élimination complète des forces de l’ordre locales, mais peu de politiciens ont poussé le mouvement aussi loin.

Legend, Portman, Lizzo, Taraji P. Henson, The Weeknd, Common, America Ferrera, Brie Larson, Yara Shahidi et Jane Fonda ont signé une lettre ouverte en juin dernier en faveur des initiatives #DefundPolice, espérant que leur cachet de premier plan pourrait faire avancer le mouvement.

Ils ont également fléchi leurs comptes de médias sociaux pour la cause, comme le livestream Instagram de Lizzo 2020 où elle a suggéré des endroits où les abonnés peuvent faire un don à la cause comme elle l’a fait. Le chanteur compte actuellement 10,8 millions d’abonnés sur la plate-forme de médias sociaux.

Kendrick Sampson de la renommée “Insecure” a écrit un éditorial personnel sur son dévouement à la cause.

“Je veux que nous participions tous à la destruction de ce système et à une meilleure construction pour notre communauté”, a-t-il écrit. « C’est le but de cela – financer la police et poursuivre les flics tueurs. Impliquez-vous dans ces mouvements. Je m’en fous si tu me soutiens. Il s’agit de ce mouvement pour un monde meilleur pour nos enfants, pour les enfants noirs.

Une lettre ouverte distincte, créée par BLD PWR, fondée par Sampson et signée par Tessa Thompson, Issa Rae, Billy Porter, Anthony Mackie, Idris Elba, Michael B. Jordan et d’autres, a demandé à la communauté hollywoodienne de « se désengager de la police ».

Leur message a fonctionné, d’une certaine manière, puisque de nombreuses villes américaines ont suivi leur exemple. À New York, le maire Bill de Blasio a promis de réduire d’un milliard de dollars le financement de la police.

Un rapport d’août 2020 de Forbes.com a cité 13 villes américaines suivant cette voie, y compris des villes dirigées par des démocrates comme Austin, Texas, Los Angeles, San Francisco, Baltimore et Washington, DC D’autres municipalités, selon Forbes.com, espéraient suivre leur conduire.

C’était avant que les données ne commencent à affluer sur l’augmentation des niveaux de violence urbaine à l’échelle nationale. Le New York Magazine a partagé les données macabres, montrant que les homicides ont augmenté d’environ 30% dans le pays en 2020 et ont grimpé de 24% de plus au cours de la première partie de 2021.

Le financement du mouvement policier a été sensiblement plus calme ces derniers temps. La Maison Blanche du président Joe Biden s’est à nouveau distanciée de la cause ces dernières semaines, son équipe de communication faisant apparaître le mème contre-intuitif que ce sont les républicains qui sont à l’origine de la campagne de financement.

Des piliers du financement comme de Blasio ont récemment renié sa promesse de couper 1 milliard de dollars tout en maintenant le nombre de policiers actuels stable. Cela survient alors que les fusillades ont bondi de 77% de mars 2020 à mars 2021.

Les New-Yorkais viennent de sélectionner Eric Adams, un ancien policier qui ne soutient pas la cause du financement, pour être le choix des démocrates pour le prochain maire de la Big Apple. House Majority Whip James Clyburn (D-SC) a déclaré que la victoire d’Adams montre que le mouvement Defund actuel est “un non-starter, même avec les Noirs”.

Minneapolis, l’épicentre non officiel du mouvement de financement, a vu des responsables locaux s’engager à intensifier les efforts de recrutement d’officiers en 2022 à la suite d’une rafale de mesures de type defund. Le nombre de citoyens abattus dans la ville a gonflé de près de 90 % par rapport à l’année dernière, selon PBS.

Un sondage Ipsos/USA Today de mars a montré que seulement 18% des personnes interrogées soutiennent le financement de la police, un nombre qui ne comprend que 28% des citoyens noirs.

JustTheNews.com a contacté 10 célébrités qui ont fait la promotion de Defund the Police l’année dernière, leur demandant si elles avaient changé d’avis sur le mouvement ou avaient de nouvelles positions à partager sur le sujet.

Les représentants des stars suivantes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires :

Brie Larson Kendrick Sampson America Ferrera John Legend Yara Shahidi Tessa Thompson Taraji P. Henson Jane Fonda Amber Riley

Les représentants de Natalie Portman ont déclaré que l’actrice travaillait à l’étranger et n’était pas disponible pour commenter.