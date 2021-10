Les célébrités réagissent à la mort de l’acteur Octavio Ocaña, c’était ‘Benito’ dans la série ‘Neighbours’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après la confirmation du décès de l’acteur Octavio Ocaña, connu pour son rôle de Benito Rivers dans la série télévisée ‘Necinos’, diverses célébrités ont réagi à cette nouvelle.

L’un des premiers à avoir écrit sur ses réseaux sociaux était l’acteur Eduardo Spain :

Nous sommes défaits. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas arrêter de pleurer et de trembler. RIP Octavio Ocaña, notre bien-aimé Benito dans #Vecinos Mes condoléances à ses parents et sœurs. Un gros câlin plein d’amour. Merci pour tant de rires et pour le partage de votre ange.

L’actrice Ana Bertha Espín a également écrit :

Je suis navré de votre départ. Mes condoléances à votre chère famille. Repose en paix Octavio de mon coeur.

Pour sa part, le producteur Elías Solorio s’est exprimé ainsi :

Je ne peux pas le croire. Repose en paix mon cher Octavio. Tu nous quittes tous très tristes. Bon voyage, Benito.

Darío Ripoll a également réagi à la mort de l’acteur de 22 ans :

Je n’ai toujours pas tout à fait assimilé la mort de mon partenaire, mon ami @octapl avec qui j’ai vécu et que j’ai vu grandir pendant 16 ans, j’ai de la colère et de la douleur, il ne fait aucun doute que nous sommes seuls, il n’y a pas de gouvernement pour protégez nous mon Benito, vous allez beaucoup nous manquer #voisins

Informations Excelsior