Les célébrités réagissent au départ de Benito de Vecinos

Octavio Ocaña : Les célébrités réagissent au départ de « Benito » de Neighbours | INSTAGRAM

La vie est pleine de moments inattendus, malheureusement aujourd’hui nous nous sommes réveillés avec le rapport d’une situation qui maintient les réseaux sociaux en deuil et plein d’impressions, ils ont pris la vie d’Octavio Ocaña, acteur qui a joué « Benoît », le célèbre garçon qui est apparu dans le populaire Programme de Televisa « Les voisins ».

Vous le connaissiez sûrement, car c’est une émission de télévision des plus populaires, donc on peut aussi lire que beaucoup de ses compagnons du même Spectacle a réagi à cette explosion qui se serait produite à la suite d’un impact direct alors qu’il conduisait son pick-up.

En premier lieu Eduardo Espagne, qui a dit ressentir une grande tristesse et a présenté ses condoléances à sa famille avec des mots pleins de douleur, le charismatique portier des « Voisins » a exprimé ce qui suit à travers son Instagram officiel:

« Nous sommes défaits. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas arrêter de pleurer et de trembler. RIP Octavio Ocaña, notre bien-aimé Benito dans #Neighbours Mes condoléances à ses parents et sœurs. Un gros câlin plein d’amour. Merci pour tant rires et d’avoir partagé ton ange », a commenté Spain.

D’autre part, nous pourrions également lire les paroles de Georgina Olguin, qui a également joué un rôle important dans la série à succès Televisa avec son personnage « Cris », la meilleure amie de Silvita qui finit par rejoindre pleinement la production.

Elle a écrit les mots suivants : « Repose en paix, cher Octavio. Ça me fait très mal de te perdre. Tu laisses un grand vide à nous tous qui t’avons connu. Je me souviendrai toujours de toi avec ce sourire que tu as apporté sur les forums . À bientôt. »



Lalo Espagne réagit à l’explosion de la vie d’Octavio Ocaña.

S’est également joint aux condoléances Ana Bertha Espin, l’actrice de cinéma et de télévision mexicaine qui a joué le personnage populaire de Lorena Rivers.

Elle a commenté ce qui suit sur ses réseaux sociaux : « J’ai le cœur brisé pour votre départ. Mes condoléances à votre chère famille. Repose en paix Octavio de tout mon cœur.

Nul doute que le jeune acteur a réussi à entrer dans le cœur de nombreux acteurs qui participaient avec lui depuis si longtemps à cette émission incroyable ainsi que les téléspectateurs qui n’arrêtent pas d’exprimer leur douleur et leur tristesse quand je n’arrive pas à croire que cela se passe. et cela peut être lu via Twitter avec divers messages.

En outre, le compte officiel des voisins a exprimé ses condoléances pour « notre Benito ».

Le compte rendu officiel de Distrito Comedia a également reconnu le travail et les bons moments qu’il nous a fait traverser, exprimant que nous nous souviendrons toujours de lui comme du petit Benito qui « ne voulait pas être acteur ».