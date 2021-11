Les célébrités réagissent au verdict de non-culpabilité du procès de Kyle Rittenhouse

Les stars d’Hollywood réagissent à Kyle rittenhouse étant déclaré non coupable par un jury du Wisconsin le vendredi 19 novembre.

Selon NBC News, Rittenhouse, 18 ans, a été « innocenté des cinq chefs d’accusation » retenus contre lui pour avoir tué par balle deux hommes—Joseph Rosenbaum, 36, et Anthony Huber, 26 — et « grièvement blessé » Gaige grosskreutz, 27 ans, lors des manifestations entourant la fusillade de Jacob Blake à Kenosha en août dernier.

Après la lecture du verdict, le juge de circuit du comté de Kenosha Bruce Schroeder a remercié le jury pour sa participation. « Je n’aurais pas pu demander un meilleur jury avec qui travailler », a-t-il déclaré à NBC News. « Cela a vraiment été un plaisir… juste en termes de votre attention et de la coopération que vous nous avez apportées. »

Le bureau du procureur du comté de Kenosha a déclaré que même s’ils étaient « déçus du verdict, il doit être respecté ». Ils ont ajouté : « Nous sommes reconnaissants aux membres du jury pour leurs délibérations assidues et réfléchies. La communauté de Kenosha a beaucoup enduré au cours des 15 derniers mois, et pourtant nous restons résilients et forts. »