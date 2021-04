Les célébrités se déchaînent contre les «  mensonges, tricheries  », les intimidateurs du GOP supprimant le vote ⋆ .

La haine de la gauche hollywoodienne pour le GOP était palpable le mois dernier alors qu’ils attaquaient les conservateurs pour être un groupe d’intimidateurs «menteurs et tricheurs» qui ne peuvent gagner les élections qu’en trichant.

Les célébrités libérales ont rejoint leurs copains dans le médias, accusant les républicains d’être un groupe de racistes qui «supprimaient le vote».

Quand ils ne diffamaient pas les républicains, ils offraient des toasts au président Joe Biden sur Twitter. Le réalisateur Rob Reiner a applaudi: «Dieu merci, nous avons un vrai président. Cela vous fait pleurer. L’acteur John Leguizamo a déclaré qu’il avait «le béguin pour l’homme» pour Biden.

Voici les explosions les plus ridicules de la gauche hollywoodienne au cours du dernier mois:

Ces républicains «menteurs, tricheurs»!

«Le parti républicain ne peut pas gagner sans mentir, tricher ou supprimer le vote, et ils le savent… Ils n’ont rien à offrir aux Américains. C’est un parti en faillite … Ils sont contre tout ce qui aiderait les Américains, et les Américains sont en train de comprendre, et c’est pourquoi ils doivent supprimer le vote.

– Co-animatrice Joy Behar sur ABC’s The View, le 4 mars.

Républicains = «intimidateurs»

«Je vais le garder clair. Le Parti républicain, les républicains sont des brutes, et ils intimident ceux qui sont privés de leurs droits, qui ont déjà du mal à exprimer leur – leur pouvoir et leur vote, vous savez. Et ce que je voulais faire, c’était donner de l’énergie à ce mouvement.

– La chanteuse Janelle Monae sur CBS This Morning, le 8 mars.

Seth Meyers dénonce les républicains et la Constitution

«Notre démocratie telle qu’elle est actuellement constituée n’est tout simplement pas un terrain de jeu égal. En fait, les règles du jeu n’ont sans doute jamais été équitables, elles sont fortement inclinées vers une minorité d’électeurs principalement blancs et ruraux, en grande partie grâce aux institutions anti-majoritaires comme le Collège électoral et le Sénat. Considérez simplement que pour le moment, le Sénat est divisé à parts égales 50-50 et pourtant les 50 démocrates du Sénat représentent près de 42 millions d’Américains de plus que les 50 républicains du Sénat….[Sen. Raphael] Warnock a prononcé un discours passionné en faveur de réformes radicales du vote, et il a noté que l’assaut du GOP sur les droits de vote est l’attaque la plus féroce contre la démocratie depuis l’ère de Jim Crow… .Il a raison… .Les républicains ont tenté de voler la dernière élection à travers le tribunaux. Cela n’a pas fonctionné, alors maintenant ils essaient de voler les prochaines élections en supprimant les électeurs. Renverser ou modifier l’obstruction systématique pour les arrêter est une nécessité morale. »

– Animez Seth Meyers sur NBC’s Late Night, le 18 mars.

Des larmes de joie pour un président qui n’est pas un «psychopathe»

«C’est tellement agréable d’avoir un empathe au lieu d’un psychopathe.»

– Tweet du 11 mars de l’acteur Josh Gad.

«Dieu merci, nous avons un vrai président. Cela vous fait pleurer.

– Tweet du 11 mars du réalisateur Rob Reiner.

«Man Crush» pour un président qui «ne ment pas»

« Quel plaisir. Une conférence de presse présidentielle où le président ne ment pas. »

– Tweet du 25 mars du réalisateur Rob Reiner.

«Biden est le FDR de notre temps! Un homme a le béguin pour lui!

– Tweet du 25 mars de l’acteur John Leguizamo.

Ils ne jailliraient jamais de Kayleigh McEnany comme ça

Hôte James Corden: «Et beaucoup de gens ont remarqué que Jen Psaki, l’attachée de presse du président Biden, dégageait des vibrations majeures de CJ Cregg.»…

L’aile ouest actrice Allison Janney: «Je suis incroyablement flatté que vous nous mettiez côte à côte comme ça. Je pense qu’elle est – elle est la vraie vie CJ Cregg, elle est le vrai héros. Je l’admire tellement, c’est tellement charmant de voir quelqu’un dans ce bureau, vous savez, en tant qu’attaché de presse, vous savez, être amical avec la presse, être si intelligent et si compétent. Et je suis juste, je suis juste amoureux d’elle.

– The Late Late Show de CBS avec James Corden, 17 mars.

Fawning Over Activisme de Fonda

Hôte Stephen Colbert: «Une des choses que j’admire chez vous, c’est que vous ne faites pas que parler, vous marchez. Vous avez travaillé pour la justice sociale toute votre carrière. Que signifie ce moment dans le temps pour vous en tant que personne qui a travaillé si dur pour changer le monde? Parce que tant de choses changent en ce moment.

L’actrice Jane Fonda: «Je suis extrêmement optimiste. Les quatre dernières années ont été douloureuses pour beaucoup de gens et très, très dérangeantes. Mais beaucoup de gens ont également réalisé pour la première fois à quel point la suprématie blanche est toujours vivante dans ce pays, à quel point la violence policière nuit aux Noirs, et il y a, vous le savez, des dizaines de millions d’Américains qui sont maintenant au courant. l’urgence de la crise climatique et toutes ces choses sont liées et les gens le comprennent.

– The Late Show de CBS avec Stephen Colbert, 4 mars.

Boulder Shooting = « American as Apple Pie »

«La vie d’Ahmad Al Aliwi Alissa montre que les gens peuvent venir du monde entier et s’assimiler véritablement à notre bien-aimée culture américaine.»…

«Maintenant que nous savons qui est le tueur de Boulder, nous verrons bientôt les experts et les fanatiques harponner le« Moyen-Orient »et« l’islamique ». Mais ne vous y trompez pas: un jeune homme avec des problèmes de colère et un accès facile aux armes semi-automatiques qui tire sur une jolie ville du Colorado est aussi américain qu’une tarte aux pommes.

– Tweet du 23 mars du réalisateur Michael Moore.

CNN et MSNBC ne perpétuent pas les mensonges «mortels» «dangereux» comme Fox News

« Je dirais qu’il y a quelque chose de mortel qui ne va pas avec Fox News … Ils mentent et ils perpétuent des mensonges, des mensonges dangereux … Je reconnais que les ennemis de Fox News: CNN, MSNBC, le New York Times, NBC News, vous. Je reconnais qu’il peut y avoir un ton libéral, mais ils ne mentent pas, ils n’inventent pas les choses.

– Le scénariste et réalisateur Aaron Sorkin animera Ashleigh Banfield à Banfield de NewsNation, le 1er mars.