Les célébrités votent et invitent leurs followers à exercer leur droit – El Sol de México

in

Acteurs, chanteurs, influenceurs, parmi d’autres personnalités du monde du divertissement, sont venus voter et ont incité leurs partisans et citoyens à exercer leur vote libre et secret lors des élections fédérales.

Les frères Paola et JuanPa Zurita, très tôt ont commencé à publier sur leurs réseaux sociaux respectifs, où ils ont raconté des histoires qu’ils se préparaient déjà à aller voter.

Bien que JuanPa ait dénoncé que le bureau de son maire avait des retards dans le bureau de vote, après quelques minutes, il a pu montrer son pouce encré avec une photo à côté de sa sœur avec la légende “votez, votez, votez”.

Avec la légende “Si vous ne votez pas, ne vous plaignez pas”, Ludwika Paleta a publié une photo à côté de son fils Nicolás Haza, montrant leurs pouces à l’encre, où ils semblaient très heureux et sûrs de leur vote.

L’animatrice Andrea Legarreta s’est toujours déclarée une fière Mexicaine et en ce jour d’élection, elle a réaffirmé son amour pour le pays.

“Parce que nous sommes des Mexicains qui aiment notre pays, nous sommes de bonnes personnes et nous travaillons dès notre plus jeune âge, que nous sommes des entrepreneurs, c’est pourquoi nous allons voter ce dimanche, car c’est notre droit et notre obligation”, est le description qu’il a mise dans son compte Instagram accompagnée d’une photo à côté de son mari Erik Rubín, qui portaient tous deux des t-shirts avec la légende “voter, c’est génial”.

De même, l’animatrice et écrivaine Gloria Calzada, a pris un selfie en montrant son pouce : « Larme de fierté et d’émotion. Je suis une Mexicaine reconnaissante de vivre dans une démocratie et j’exerce mon droit de vote », a-t-elle écrit.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

De plus, il a recommandé à ses partisans de localiser leur bonne boîte et de prendre un livre à lire en attendant leur tour.

Le youtubeur et présentateur Chumel Torres, a remercié l’organisation que les cartons de sa mairie devaient accélérer la participation citoyenne. Avec un selfie montrant son pouce, il a dit “ce pouce a déjà l’air plus sexy”.