Les célibataires les plus mémorables des Fêtes

L’arrivée de nouvelles musiques à chaque période des fêtes est une évidence, mais au Royaume-Uni, les Christmas Number Ones ont toujours été une affaire énorme. Pour l’observateur occasionnel, cependant, la bataille pour la première place peut ressembler à une course aux armements.

Célèbre, dans la comédie romantique Love Actually, le personnage de rock star vieillissant de Bill Nighy, Billy Mack, entre dans le Temple de la renommée des numéros un de Noël avec sa réinterprétation de « Love Is All Around » des Troggs, retravaillé sous le nom de « Christmas Is All Around ».

L’air fictif de Mack s’intègre parfaitement dans le méli-mélo de chansons qui composent ce sport sanguinaire annuel. Des chansons inédites aux merveilles à succès, des singles de téléréalité aux morceaux caritatifs, le culte des Christmas Number Ones ne montre aucun signe de déclin.

Mais ce n’étaient pas toujours des chansons de joie persistante de Noël qui dominaient l’endroit convoité. Les Beatles a réalisé cet exploit non pas une, mais quatre fois avec leurs tubes pop des années 60 « I Want To Hold Your Hand », « I Feel Fine », « Day Tripper » et « Hello, Goodbye », sans aucune mention de traîneaux ou de neige.

Ce n’est qu’en 1973 que les enjeux ont été augmentés pour cette bataille annuelle des numéros de Noël. À une époque de troubles civils et économiques, le concours a balayé la nation lorsque glam rock Les groupes Slade et Wizzard ont sorti leurs propres hymnes festifs.

Bien avant la bataille de Britpop, les deux groupes se sont affrontés avec « Merry Xmas Everybody » de Slade contre « I Wish It could be Christmas Everyday » de Wizzard, opposant les fans les uns aux autres pour décider qui remporterait la couronne. Slade est finalement arrivé en tête, mais le concours était une distraction bienvenue pendant une période stressante et est devenu une partie intégrante de la saison des vacances car Pulls de Noël et Frank Sinatra.

Pour célébrer les vacances, voici quelques-uns des numéros un de Noël les plus mémorables qui ont capturé nos cœurs.

Band Aid : « Est-ce qu’ils savent que c’est Noël ? » (1984)

C’est une croyance répandue que les chansons caritatives ne vieillissent pas bien, pourtant Bob Geldof réponse étoilée à la famine éthiopienne de 1984 reste le numéro un de Noël le plus vendu de tous les temps, se vendant à plus de 3,8 millions d’exemplaires et collectant beaucoup d’argent pour la cause. Pourquoi présenter un crooner du jour, quand on peut en avoir près de 40 ? Un parfait exemple du maximalisme bien intentionné des années 80 qui hante les allées de chaque épicerie.

Benny Hill : « Ernie (Le laitier le plus rapide de l’Ouest) » (1971)

Tout comme les chansons de charité sont des rendez-vous des fêtes, les chansons de nouveauté sont également un favori festif. De « Lily The Pink » de The Scaffold à « Mr. Blobby », beaucoup d’entre eux se dirigent vers le sommet de l’arbre graphique, mais aucun ne tient la chandelle à ce single impertinent du comédien Benny Hill. L’ancien laitier devenu icône de la télévision a à l’origine écrit la mélodie de sa célèbre émission de sketchs et, en 1971, elle est devenue le numéro un de Noël, Hill vantant les vertus des « petits pains chauds tous les matins et des crumpets tous les soirs ».

Reine : « Bohemian Rhapsody » (1975 et 1991)

Sorti juste avant les fêtes de fin d’année, reine‘s Une nuit à l’opéra et son incroyable single « Bohemian Rhapsody » s’est emparé des charts et n’a jamais lâché prise. Non seulement la chanson a rejoint les rangs des Christmas Number Ones en 1975, mais elle a réussi le même exploit 16 ans plus tard, après la mort du leader de Queen Freddie Mercury. Grâce au succès de « Bohemian Rhapsody », nous ne chantons pas tous « You Sexy Thing » de Hot Chocolate autour du sapin de Noël ; la chanson est devenue le single le plus vendu au Royaume-Uni de tous les temps et, en décembre 2018, est devenue la morceau le plus écouté du 20e siècle.

Ailes : ‘Mull Of Kintyre’ (1977)

Les Chieftains n’étaient pas les seuls à avoir le monopole des groupes de cornemuses saisonniers pour les airs de vacances. Inspiré par son amour pour son refuge écossais, Paul Mccartney et son coéquipier des Wings, Denny Laine, ont écrit le « Mull Of Kintyre » avec l’aide du Campbeltown Pipe Band local. L’air mélancolique n’est guère un hymne de Noël, mais il est devenu le plus grand succès britannique des Wings et le premier single britannique à se vendre à plus de deux millions d’exemplaires.

Boney M : « Mary’s Boy Child »/« Oh My Lord » (1978)

Ce succès saisonnier du groupe disco Boney M est mieux connu avec des visuels complets car le groupe est paré de fourrures dansant sur un rythme de calypso. Boney M avait déjà décroché un million de singles vendus en 1978 avec « Rivers Of Babylon »/ »Brown Girl In The Ring », et leur nouveau single de vacances en a fait un double en combinant le chant des années 50 « Mary’s Boy Child » avec un arrangement supplémentaire de « Oh My Lord » du producteur Frank Farian.

La Ligue humaine : « Vous ne me voulez pas » (1981)

Les vacances peuvent être une période émotionnellement éprouvante pour nous tous, il n’est donc pas étonnant que tant de personnes soient liées aux paroles amoureuses et au refrain incroyablement accrocheur de l’hymne synth-pop de The Human League. Aidé par un vidéo musicale lisse, « Don’t You Want Me » est devenu une entrée improbable parmi les numéros un de Noël, en tête du classement britannique pendant cinq semaines.

East 17 : « Restez un autre jour » (1994)

Cette ballade de boys band prouve que les carillons scintillants et les parkas blanches ne font pas une chanson de Noël. Considéré comme un classique saisonnier par beaucoup, d’autres ne sont pas convaincus qu’il puisse être classé comme une véritable chanson de vacances. Le membre d’East 17, Tony Mortimer, a en fait écrit les paroles sombres sur la mort de son frère – pas que vous le sachiez d’après la vidéo musicale agressivement festive. Néanmoins, cet hymne pop incompris est devenu le troisième single le plus vendu de 1994.

Girls Aloud : « Sound Of The Underground » (2002)

Rien ne dit « Joyeuses Fêtes » comme une synergie d’entreprise. Depuis l’essor des concours de chant au début des années 2000, les stars de la télé-réalité ont dominé les charts de Noël, à commencer par Girls Aloud en 2002. Non seulement l’émission Popstars: The Rivals a donné naissance à deux groupes rivaux – Girls Aloud et One True Voice – mais il les a opposés les uns aux autres dans la bataille annuelle des numéros un de Noël. De 2005 à 2008, 2010, 2013 et 2014, les gagnants de téléréalité ont atteint la première place, à une exception notable d’un concurrent improbable…

Rage Against the Machine : « Tuer au nom » (2009)

Après une série incessante de gagnants de X Factor en tête des charts chaque année, une campagne virale sur Facebook a conduit le single « Killing In The Name » de Rage Against The Machine en 1992 devant le gagnant de X Factor de cette année, Joe McElderry, dans une bataille épique pour la première place. Cela a également fait de RATM le premier groupe à remporter la distinction Christmas Number Ones avec un single en téléchargement uniquement.

The Justice Collective : « Il n’est pas lourd, c’est mon frère » (2012)

Adoptant une approche micro pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives, ce succès de 2012 n’a pas résolu la faim dans le monde, mais il a permis de collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance associées à la catastrophe de Hillsborough, le tragique écrasement du stade de 1989 au stade Hillsborough de Sheffield. Le supergroupe comprend tout le monde, de Macca à Paul Heaton, en passant par l’ancienne Spice Girl Melanie C et Robbie Williams, ainsi que deux membres originaux des Hollies, Bobby Elliott et Tony Hick, qui ont d’abord rendu célèbre « He Ain’t Heavy, He’s My Brother ». La chanson a battu le vainqueur de X Factor James Arthur.

Vous cherchez plus? Découvrez les meilleures chansons de Noël de tous les temps.