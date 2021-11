Les célibataires trouvent les premiers rendez-vous « plus angoissants que de parler en public »

« Nos découvertes montrent que ce n’est pas que les gens ne veulent pas trouver l’amour ; ils ont tout simplement perdu confiance en leur capacité à le faire » (Photo : ./iStockphoto)

Les premiers rendez-vous sont un mélange grisant d’excitation et de nerfs, avec ce qui semble être tout pour jouer – surtout si vous savez déjà que vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes sur le point de sortir.

Maintenant, une enquête a été menée pour essayer de quantifier exactement à quel point nous pensons que les premiers rendez-vous sont stressants, et les résultats indiquent que les célibataires britanniques peuvent devenir assez anxieux à leur sujet.

eharmony s’est associé à Mel Schilling, expert en relations britanniques de Married at First Sight, pour mener une étude sur 2 000 personnes qui a révélé que les deux tiers (64%) des célibataires disent avoir des nerfs au premier rendez-vous, tandis que six sur 10 (61%) trouvent plus de premiers rendez-vous. stressant que de parler en public.

Sur les 2 000 personnes interrogées, 59% pensent que les premiers rendez-vous sont plus stressants qu’un entretien d’embauche, et 58% pensent qu’ils sont plus angoissants que les soucis d’argent.

En moyenne, l’anxiété atteint son maximum un peu moins de 42 heures avant le rendez-vous, et pour 15 %, l’heure juste avant le premier rendez-vous est la pire.

Quant à l’origine de ces nerfs, près de la moitié (47 %) des personnes interrogées ont cité un manque de confiance.

Pendant ce temps, la peur du rejet (27 %), l’apparence physique (19 %) et le sentiment de « manque d’entraînement » (19 %) figuraient également en tête de liste des préoccupations stressantes.

Lorsqu’il s’agit de lutter contre ce stress, un tiers des personnes interrogées optent pour des rituels pré-rendez-vous comme écouter de la musique (16 %) ou faire de l’exercice (8 %).

Cependant, certains optent pour des habitudes moins saines avant le rendez-vous, comme consommer de l’alcool (8 %) ou éviter de manger (7 %).

Plutôt que de s’appuyer sur des béquilles malsaines, eharmony et Mel ont co-créé dix mantras de rencontres que vous dites répéter au besoin pour vous donner un coup de pouce avant un rendez-vous.

Mantras d’avant-date à dire pour un regain de confiance d’avant-date

• Je mérite une relation amoureuse, engagée et ludique

• Je suis prêt pour l’amour, dans toute sa gloire désordonnée

• J’ai abandonné mes anciens schémas de rencontres

• Mes erreurs passées ne me définissent pas, elles me renforcent

• Les mauvais rendez-vous font de belles histoires

• Je vaux tellement plus qu’un « bonjour, comment vas-tu ?

• Arrêtez de peindre les drapeaux rouges en vert

• Mes valeurs viennent des gens que j’aime, ils comptent

• La bonne personne verra ma valeur

• Je suis ici pour trouver un partenaire, pas un projet

Au sujet des mantras, Mel Schilling a déclaré: “ Les deux dernières années ont été difficiles pour les célibataires, et bien que la vie revienne lentement à la normale, de nombreuses personnes ressentent le contraire lorsqu’elles recommencent à sortir ensemble.

« Nos découvertes montrent que ce n’est pas que les gens ne veulent pas trouver l’amour ; ils ont tout simplement perdu confiance en leur capacité de le faire. C’est exactement pourquoi nous avons créé ces mantras.

« De l’exploitation de votre côté sexuel à l’abandon de tout bagage lié à votre ex, répétez avec moi à la maison et regardez ces nerfs disparaître »

Il est également important de se rappeler que vous n’êtes pas le seul à vous sentir nerveux, surtout après les confinements que nous avons traversés.

« Nos recherches suggèrent que de nombreux célibataires souhaitent trouver des relations significatives après la pandémie », a déclaré Rachael Lloyd, experte en relations eharmony. «Cependant, les nerfs du premier rendez-vous peuvent vraiment dissuader les gens de franchir le pas.

« La chose à retenir est que la plupart des gens se sentent nerveux avant un nouveau rendez-vous et une façon de briser la glace est de dire à votre rendez-vous que vous manquez un peu d’entraînement et que vous avez le sens de l’humour à ce sujet. La datation est aussi comme un muscle, plus vous le travaillez, plus vous deviendrez confiant.

« Les mantras sont une façon de changer la façon dont nous nous percevons. Se rappeler notre valeur change les perceptions du cerveau afin que nous soyons plus gentils avec nous-mêmes et plus capables de relever les défis.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



