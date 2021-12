Les cellules mortes reçoivent toujours des tonnes de mises à jour intéressantes quatre ans plus tard

Image : Jumeau de mouvement

Pour un jeu sur les éternels, Dead Cells est vraiment à la hauteur du sujet. Le populaire roguelike, sorti pour la première fois en 2018 pour consoles et PC, reçoit encore plus de nouveau contenu, a annoncé le développeur Motion Twin via un communiqué de presse aujourd’hui. L’annonce de l’extension intervient peu de temps après l’annonce d’une mise à jour de contenu massive différente pour le jeu indépendant.

Le dernier contenu s’appelle La reine et la mer et devrait sortir au début de 2022. Voici un teaser (d’une concision alléchante) :

Depuis sa sortie il y a plus de trois ans, Dead Cells s’est taillé la réputation d’être un roguelike à défilement latéral difficile, mais juste. Des combats serrés, un système de déverrouillage gratifiant et un arsenal d’une profondeur impressionnante sont des arguments de vente à eux seuls. Mais le véritable attrait est le système de chemins de branchement du jeu : à la fin de chaque biome, vous pouvez choisir votre propre aventure dans l’un des nombreux autres biomes, créant ainsi un cadre semblable à un labyrinthe qui oblige « une autre course avant de vous coucher, d’accord ? «

Dead Cells s’est lentement développé depuis son lancement. L’année dernière, le DLC Bad Seed a vu l’ajout de deux nouveaux biomes – l’arboretum délabré et le marécage des bannis – en tant que zones alternatives qui pourraient apparaître au début d’une course. Il a également ajouté un combat de boss, ainsi que de nouveaux ennemis et armes, y compris un compagnon champignon qui peut foncer tête baissée dans les ennemis puis exploser. Plus tôt cette année, l’extension Fatal Falls a fait de même, offrant les sanctuaires fracturés et les rivages éternels comme biomes que vous pouvez atteindre au milieu de vos courses.

Lire la suite: Voici où en sont les cellules mortes en 2021

La reine et la mer ajouteront des biomes alternatifs qui peuvent apparaître à la fin de chaque course, renforçant considérablement l’expansion. Un biome, dit Motion Twin, serait une « torsion » qui n’est pas « le niveau standard de Dead Cells auquel vous êtes habitué ». Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements sur ce que cela signifie exactement, un représentant de Motion Twin a refusé de fournir plus de détails.

Cette semaine, Dead Cells est entré en territoire métavers avec sa mise à jour «Tout le monde est ici», qui ajoute des armes et des tenues croisées de jeux indépendants similaires à l’air du temps comme Hyper Light Drifter, Hollow Knight et Curse of the Dead Gods.