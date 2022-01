Les cellules T froides courantes peuvent offrir une protection contre le COVID : étude britannique

L’étude, publiée dans la revue « Nature Communications » et dirigée par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, prétend fournir la première preuve d’un rôle protecteur des cellules T.

Selon une nouvelle étude britannique menée lundi par des chercheurs d’origine indienne, les personnes ayant des niveaux plus élevés de cellules T provenant de coronavirus du rhume sont moins susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2, la souche qui cause le COVID-19. publié dans la revue « Nature Communications » et dirigé par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, prétend fournir la première preuve d’un rôle protecteur des cellules T.

Alors que des études antérieures ont montré que les cellules T induites par d’autres coronavirus peuvent reconnaître le SRAS-CoV-2, la nouvelle étude examine comment la présence de ces cellules T au moment de l’exposition au SRAS-CoV-2 influence l’infection. Les chercheurs pensent que leurs résultats fournissent un modèle pour un vaccin universel de deuxième génération qui pourrait empêcher l’infection par les variantes actuelles et futures du SRAS-CoV-2, y compris Omicron. Infection par le SRAS-CoV-2.

Ces cellules T offrent une protection en attaquant les protéines au sein du virus, plutôt que la protéine de pointe à sa surface », a déclaré l’auteur principal, le professeur Ajit Lalvani, directeur de l’unité de recherche sur la protection de la santé des infections respiratoires du National Institute for Health Research (NIHR) à l’Imperial College de Londres. « La protéine de pointe est soumise à une pression immunitaire intense de la part des anticorps induits par le vaccin, qui entraînent l’évolution des mutants d’échappement du vaccin. En revanche, les protéines internes ciblées par les cellules T protectrices que nous avons identifiées mutent beaucoup moins.

Par conséquent, ils sont hautement conservés entre les différentes variantes du SRAS-CoV-2, y compris Omicron », a-t-il expliqué. variantes du CoV-2 », a-t-il déclaré.

L’étude a commencé en septembre 2020 lorsque la plupart des gens au Royaume-Uni n’avaient été ni infectés ni vaccinés contre le SRAS-CoV-2. Il comprenait 52 personnes qui vivaient avec une personne infectée par le SRAS-CoV-2 confirmée par PCR et qui avaient donc été exposées au virus. Les participants ont effectué des tests PCR au début et quatre et sept jours plus tard, pour déterminer s’ils ont développé une infection Des échantillons de sang des 52 participants ont été prélevés dans les six jours suivant leur exposition au virus.

Cela a permis aux chercheurs d’analyser les niveaux de cellules T préexistantes induites par des infections à coronavirus froides courantes antérieures qui reconnaissent également les protéines du virus SARS-CoV-2. entraînent toujours une infection, et nous avons voulu comprendre pourquoi », a déclaré Rhia Kundu de l’Institut national du cœur et des poumons de l’Impérial, premier auteur de l’étude. « Nous avons découvert que des niveaux élevés de cellules T préexistantes, créées par le corps lorsqu’il est infecté par d’autres coronavirus humains comme le rhume, peut protéger contre l’infection au COVID-19. « Bien qu’il s’agisse d’une découverte importante, ce n’est qu’une forme de protection, et je tiens à souligner que personne ne devrait se fier uniquement à cela.

Au lieu de cela, le meilleur moyen de vous protéger contre COVID-19 est d’être complètement vacciné, y compris de recevoir votre dose de rappel », a-t-elle déclaré. Les chercheurs ont découvert qu’il y avait des niveaux significativement plus élevés de ces cellules T à réaction croisée chez les 26 personnes qui l’ont fait. pas été infectés, par rapport aux 26 personnes qui ont été infectées. Ces cellules T ciblaient les protéines internes du virus SARS-CoV-2, plutôt que la protéine de pointe à la surface du virus, pour se protéger contre l’infection.

Les vaccins actuels n’induisent pas de réponse immunitaire à ces protéines internes. Les chercheurs affirment que, parallèlement aux vaccins efficaces ciblant les protéines de pointe, ces protéines internes offrent une nouvelle cible vaccinale qui pourrait fournir une protection durable, car les réponses des lymphocytes T persistent plus longtemps que les réponses des anticorps qui diminuent quelques mois après la vaccination.

Les chercheurs notent certaines limites à l’étude, notamment parce qu’elle est petite et que 88 % des participants étaient d’origine européenne blanche, il ne leur est pas possible de modéliser les facteurs démographiques. L’étude a été financée par l’Unité de recherche sur la protection de la santé du NIHR du Royaume-Uni. dans les infections respiratoires et le Medical Research Council.

