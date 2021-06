En pleine éliminatoire, avant même le repêchage 2021, Il y a un transfert surprenant et important à venir, qui se fait rarement à ce stade du calendrier. Mais nous y sommes : les Celtics envoient Kemba Walker au Thunder d’Oklahoma City. Pour dégager leur salaire (73 millions de dollars pour les deux prochaines saisons), ils incluent dans l’opération leur choix de premier tour du prochain repêchage (numéro 16) et un choix de deuxième tour en 2025. En échange, ils reçoivent le centre Al. Horford, qui revient au Garden. , un jeune centre comme Moses Brown et un deuxième tour en 2023.

Les Celtics abandonnent Kemba, qui a vécu une saison cauchemardesque, fortement affaibli par ses problèmes de genoux. Le meneur de 31 ans, n°9 au repêchage en 2011, était à Boston depuis deux ans après huit à Charlotte. Il a été quatre fois All Star, et toujours en 2019, il est entré dans le Troisième Quintette de la saison. Mais dans cette saison très difficile pour les Celtics, il a commencé blessé, a mis du temps à accélérer et n’a jamais semblé à l’aise ou important dans une équipe composée de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Selon plusieurs journalistes américains, sa relation avec les Celtics était dans une très mauvaise passe après que les tentatives des verts de transférer vers un meneur arrivé en star et l’espoir après la fuite de Kyrie Irving ont été filtrées. Elle n’a pas non plus pris racine dans une franchise où Brad Stevens fait un premier pas sonore depuis qu’il a quitté le banc et est passé aux commandes des bureaux. Il n’y a toujours pas d’entraîneur pour prendre sa place.

Les Celtics reconquièrent Horford, qui vient d’avoir 35 ans et a joué à un niveau élevé à Boston entre 2016 et 2019 (Il y a fait son cinquième et dernier choix All Star). Le centre dominicain a retrouvé son ton dans le Thunder après une mauvaise année chez les Sixers. Ça oui, en mars, il a cessé de jouer pendant que son équipe se concentrait sur l’octroi de minutes aux jeunes, l’un d’entre eux Moses Brown, qui passe désormais aux Celtics, contre qui il a capté 19 rebonds rien qu’en première mi-temps lors d’un duel en mars. A 21 ans, c’est un joueur intéressant qui a récolté en moyenne plus de 8 points et 8 rebonds par match cette saison. ´

Les Celtics font une opération au goût de défaite (mettre fin à sa relation avec Kemba, lâcher un premier tour pour le faire…) mais renforce la position pivot, un mal de dents, ils forcent de nouveaux mouvements en zone arrière et gagnent en flexibilité économique en pensant, surtout, à l’été 2022. Horford a signé (par les Sixers…) 27 millions la saison prochaine et 26,5 en 2022-2023, bien que seulement 14,5 soient entièrement garantis.

Et le Tonnerre ? Ils continuent à accumuler des actifs. Sam Presti (l’ami proche de Stevens, soit dit en passant), ajoute et va: il se débarrasse de Horford, ajoute un premier tour de plus au repêchage suivant et un Kemba auquel il peut à nouveau transférer ou essayer de récupérer et de revaloriser, ce qu’il a déjà fait avec Horford lui-même et avec Chris Paul, qui a fait une escale entre Houston et Phoenix à OKC. Les Thunder ont trois premiers et trois deuxièmes choix dans le prochain repêchage, leur premier est projeté comme n ° 4, en attendant la loterie, et ils pourraient avoir les Rockets s’il tombe au n ° 5.

Un butin formidable qui grossit au rythme de joueurs comme Horford, qui laisse désormais un prix après être également arrivé les poches pleines : pour enlever un problème aux Sixers, Il a accepté le pivot avant le début de cette saison avec les droits de Vasilije Micic et un premier tour avec lequel le meneur Theo Maledon a été choisi (numéro 34). Dans cette opération, Danny Green (que Presti avait capturé lorsqu’il avait envoyé Schröder aux Lakers), Terrance Ferguson et Vicent Poirier, désormais joueur du Real Madrid, se sont rendus à Philadelphie. C’est ainsi que se déplace Presti : il a transféré Carmelo Anthony et une première pour Schröder, Schröder pour une autre première et Danny Green, Danny Green pour une première et Horford et maintenant Horford pour une première et Kemba Walker. Choisissez un ajout pour la reconstruction d’OKC Thunder.