Les Celtics annoncent la retraite de “5” en l’honneur de Kevin Garnett

Les Celtics ils auront un numéro de plus à ajouter au sommet de leur jardin. Encore un numéro rendu inutile par le bon travail de celui qui l’a porté. Dans ce cas, Kevin Garnett. Le ‘5’ porté par l’attaquant, clé du dernier championnat des Verts en date (2008), sera retiré de la circulation la saison prochaine lors d’une cérémonie qui se déroulera dans le pavillon lors d’une visite des Mavericks, plus précisément en mars. 13, 2022 à 21h30

Grenat, maintenant à la retraite et même membre du Naismith Hall of Fame, était capital avec Paul Pierce et Ray Allen pour que les Celtics reviennent à la faim de champions et se placent dans cette sphère, l’atteignant en 2008 main dans la main avec ‘Doc’ Rivers, restant aux portes en 2010 et le combattant jusqu’en 2012. Ce fut une étape courte mais révolutionnaire pour Boston, qui est venu d’une sécheresse majeure par rapport à l’archirival, Lakers, et dans lequel Garnett a contribué non seulement à sa qualité, mais aussi au caractère dont il avait besoin. Dans les Loups des bois, également légendaire, le numéro 21 n’a pas été retiré en raison des différences qu’il entretient avec celui qui en était jusqu’à présent le propriétaire, mais cet hommage à Minny devrait également arriver le plus tôt possible.

Les Celtics ils font partie des équipes qui ont déjà de nombreux numéros inutilisés. 1 (Walter Brown), 2 (‘Red’ Auerbach), 3 (Dennis Johnson), des accessoires comme le 33 de Larry Bird ou le 00 de Robert Parish, de 14 à 19 et de 21 à 25 ou celui qui suit immédiatement celui de Garnett, le 6 que Bill Russell portait. L’un des partenaires mentionnés dans le tube d’il y a treize ans a le sien au sommet du Jardin, Pierce ; Allen, non.