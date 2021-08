Les Celtics assurent leur essence : Marcus Smart, 4 ans de plus

Les Celtics de Boston bougent. Ou, plutôt, sécurisez l’une de vos pièces les plus précieuses. Selon Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (.), Marcus Smart signera une prolongation de 77 millions de dollars sur quatre ans. La relation, de même, prendrait effet à partir de la saison 2022-2023, car pour la prochaine fois le joueur avait 14,3 millions d’assurés qu’il touchera ainsi intégralement. Avec tout cela, l’extérieur ferait partie de l’équipe pour les cinq prochaines saisons, qui s’ajouteraient aux sept qu’il a déjà été dans l’organisation. Et en NBA, puisque Boston a été sa seule franchise jusqu’à présent, puisqu’en 2014 il a été sélectionné en sixième position de la Draft. “Nous en allons à quatre de plus”, a publié Smart sur ses réseaux sociaux.

Le mouvement n’est pas mineur, ni pour les Celtics ni pour le joueur. Ces dernières années, Smart était devenu l’un des membres les plus appréciés de l’équipe, largement apprécié pour son intensité., sa prestation sur la piste et une idiosyncrasie que beaucoup associent déjà à l’essence de Boston. De plus, il survient après une saison au cours de laquelle, bien que timidement, il y avait des spéculations sur son départ. La réponse a été brutale et, en plus, elle donne une continuité à un projet dans lequel elle continue de faire aveuglément confiance. Avec le renouvellement, la garde continuera à Boston aux côtés de Jayson Tatum, dont la relation s’étend jusqu’en 2026 (option joueur l’année dernière), et Jaylen Brown, avec un contrat garanti jusqu’en 2024. Les trois joueurs qui se sont engagés à régner dans le meilleur championnat du monde, chose qui résiste depuis 2008 et qu’en plus, cela a prolongé une étrange période pour la franchise la plus titrée de l’histoire, avec les Lakers de Los Angeles : au cours des 35 dernières saisons, la bague susmentionnée a été la seule à avoir été ajoutée à la liste des gagnants .

À 27 ans, Smart continuera donc à rivaliser pour retrouver la gloire perdue. Il le fera également, étant le joueur le plus ancien de l’équipe actuelle et après avoir signé sa meilleure saison en termes de moyennes statistiques : 13,1 points, 4,7 passes décisives et 3,5 rebonds en 32,9 minutes sur le terrain. Avec deux apparitions dans les meilleurs quintettes défensifs de la compétition, leur contribution aux campagnes récentes a été déterminante et, avec le renouvellement, elle continuera de l’être. Ce cap, ainsi que les nouveaux visages que Brad Stevens, dans son nouveau poste de directeur des opérations, a parié. Il s’agit de : Al Horford, Josh Richardson, Kris Dunn, Bruno Fernando, Enes Kanter et Dennis Schroder. Un marché chargé, anticipé avec le départ de Kemba Walker, avec lequel il est prévu, au moins, d’améliorer les résultats de l’année écoulée, très marqué par les revers et terminé au premier tour des playoffs après avoir perdu face aux Brooklyn Nets.

Point de départ avec Schroder sur le banc

L’extension a été accompagnée de plus d’implications et de rumeurs. Selon Kurt Helin de NBC Sports, les Celtics auraient prévu d’utiliser Smart comme meneur de jeu pour la saison prochaine, au cours de laquelle Ime Udoka fera ses débuts sur le banc. Un fait qui conduirait Schroder à son rôle bien connu de remplaçant, où il a brillé dans le Thunder d’Oklahoma City. Après avoir débuté comme titulaire chez les Lakers, il exploiterait donc à nouveau ses caractéristiques de joueur différentiel, et plus offensif, dès la deuxième ligne. Une option que, dans la franchise de Los Angeles, il a également complètement rejetée, étant l’une de ses principales revendications. La garde allemande, en revanche, s’est retrouvée avec les Celtics après un été décevant pour ses intérêts. Avant d’entamer les dernières séries éliminatoires, il a refusé un renouvellement avec le violet et l’or de 84 millions pour quatre saisons ; maintenant, il a signé 5 millions pour le prochain cours. Celui qui, selon Helin, devrait partir du banc.