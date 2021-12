Les Celtics battent les Knicks et brisent leur séquence de défaites

19/12/2021 à 06:01 CET

.

Les Celtics de Boston a rompu sa séquence de quatre défaites consécutives samedi soir en battant le Knicks de New York par 114-107 dans un match où les protocoles covid-19 ont obligé les deux équipes à sauter sur le terrain avec de nombreuses absences et sans joueurs clés.

Les Celtics ont dominé les deux premiers quarts et ont atteint une avance de 16 points, mais ils ont perdu temporairement l’avance au tableau d’affichage au cours du troisième quart-temps et ne l’ont repris qu’au début de la dernière période.

Le meilleur buteur du match était le gardien des Knicks Evan Fournier qui a fait 32 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre alors que son coéquipier Kemba Walker a marqué 29 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Fournier et Walker sont tous deux venus chez les Knicks cette saison en provenance des Celtics.

Le meilleur des habitants était Josh Richardson qui est sorti du banc pour marquer 27 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, suivis de Jayson tatum marqué 25 points, 9 rebonds et 2 passes décisives.

Les Celtics ont commencé le match avec 8 pertes dont 6 (Sam Hauser, Juancho Hernangómez, Al Horford, Jabari Parker, Brodric Thomas et Grant Williams) étaient pour le protocoles contre le covid établis par la NBA.

Nombreuses victimes du covid-19

Ils étaient également absents de l’équipe de Boston Dennis Schroder, pour une maladie non liée au covid, et Romeo Langford, pour l’inconfort du cou.

De leur côté, les Knicks ont annoncé peu avant le début du match la perte de la base Miles McBride pour le protocole covid qui a rejoint ceux de Kevin Knox, Ubi Toppins, Quentin Grimes, Immanuel Quickley et RJ Barret pour la même raison. De plus, Derrick Rose est inopérant en raison d’une blessure à la cheville.

Tatum a ouvert le score dans les premières secondes du match avec un triple suivi d’un autre panier à trois points une minute et demie après le début du match.

Un Celtics plus inspiré que la veille, quand perdu contre les Golden State Warriors 107-11, dominé le premier quart 33-18, avec Jaylen Brown qui a succédé à Tatum et a réussi 3 tentatives 3-sur-5 pour terminer la période avec un total de 11 points.

Les Celtics ont maintenu leur domination au deuxième quart, mais Fournier, avec 12, Julius Randle, avec 9 points, et Walker, avec 5 autres points; empêché les Bostoniens d’augmenter la distance sur le tableau de bord, qui à la mi-temps indiquait un 62-47 pour les locaux.

Récupération des Knicks

Dans un troisième temps très rapide mais avec de nombreux échecs, fautes et pertes des deux équipes, les Knicks commettaient moins d’erreurs et comblaient l’écart. À 5 minutes de la troisième mi-temps, Knicks à égalité 64-64. Et peu de temps après, les Knicks étaient devant au tableau d’affichage, 67-70, avec un triple de Walker.

Le troisième quart s’est terminé avec les Knicks en tête, 86-88, bien que ils ont perdu l’avantage au tableau d’affichage dans les 2 minutes suivant le début de la dernière période.

L’avantage des Celtics semblait difficile à maintenir avec l’imprécision et quelques pierres sur le plateau de Tatum, mais un Celtics plus empathique, où chaque joueur a contribué le sien pour accompagner l’inspiré Richardson, ils ont entravé les tentatives des New-Yorkais de prendre le dessus.

A 5 minutes de la fin, son équipe tenant une avance fragile, le TD Garden de Boston a vibré avec les fans appelant à l’unisson « defense & rdquor ;.

Au milieu du cri, à la dernière minute du jeu, Boston a réussi à s’imposer et à augmenter sa distance au tableau d’affichage pour finir par battre les Knicks en 114-107.