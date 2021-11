Les Celtics battent OKC et ressuscitent leurs aspirations à l’Est

La résurrection de Celtics de Boston est arrivé. Après 17 matchs disputés lors de la saison régulière NBA 2021/22, la franchise du Massachusetts affiche, pour la première fois, un bilan positif de victoires – défaites : 9-8. Leurs cinq victoires lors des sept dernières rencontres en sont la raison.

Le dernier d’entre eux est arrivé ce matin avant Le tonnerre d’Oklahoma City. Une nuit après avoir humilié les Lakers de Los Angeles dans le grand classique de la NBA, l’équipe dirigée par Ime Udoka a battu OKC sur le score de 105-111.

Jayson tatum et Dennis Schröder ont été chargés de mener le triomphe « celtique ». Le premier d’entre eux, MVP du match après une performance de 33 points, huit rebonds, cinq passes décisives et 6-12 en triple (50%). Le second, l’écuyer de Tatum avec 29 points et six passes décisives contre son ancienne équipe. Belle contribution d’Enes Kanter depuis le banc avec un double-double de 10 points et 10 rebonds.

Pour les Thunder, leur star Shai Gilgeous-Alexander n’a pas connu loin de sa meilleure soirée en NBA : 14 points et trois passes décisives en 34 minutes. Le meilleur, le rookie Josh Giddey avec 15 points et huit rebonds.

Avec cette victoire, les Celtics restent l’une des sixièmes positions occupées par Charlotte Hornets (10-8). L’équipe d’Udoka n’est en aucun cas une favorite pour concourir pour le ring depuis la Conférence de l’Est, mais une franchise aussi riche que Boston ne peut pas être exclue des séries éliminatoires.

Troisième match consécutif de plus de 30 points – Joueur du jeu @gatorade de ce soir – pic.twitter.com/TVG6LU01kV – Boston Celtics (@celtics) 21 novembre 2021