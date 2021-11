Les Celtics célèbrent le retour de Brown avec une victoire

23/11/2021 à 05:41 CET

. / Boston

La combinaison de l’attaquant Jayson Tatum et du gardien Jaylen Brown a affirmé son efficacité de pointage et les Boston Celtics ont facilement battu les Houston Rockets 108-90, qui a subi la quinzième défaite consécutive. Tatum est resté le leader de l’attaque avec 30 points, son quatrième match consécutif atteignant ce nombre, tandis que Brown a atteint 19 à son retour avec l’équipe après avoir raté huit matchs en raison d’une blessure. Le meneur de jeu allemand Dennis Schroder a ajouté 18 points en tant que sixième homme des Celtics (10-8), qui ont remporté leur troisième match consécutif et leur huitième lors des 11 derniers qu’ils ont disputés.

Le centre dominicain a montré sa domination dans le jeu intérieur avec un double-double de 11 points, dont trois triples en cinq tentatives, 11 rebonds, quatre passes décisives et deux récupérations de balle en 24 minutes qui ont vu l’action, tandis que l’attaquant espagnol Juancho Hernangómez, qui est sorti pendant six minutes en tant que réserve des Celtics, n’a pas décoché un tir au panier, mais a capté un rebond et récupéré un ballon.

Le gardien de réserve Armoni Brooks avec 17 points était le sixième joueur des Rockets et aussi le leader, mais sa contribution n’a pas empêché l’équipe de Houston (1-16) de continuer sur la voie de la défaite. Aucun démarreur des Rockets n’a pu franchir la barrière des 10 points et la seule victoire qu’ils ont en leur pouvoir a été remportée lors du deuxième match de la saison, qui était l’ouverture de leur terrain du Toyota Center qu’ils ont joué contre le Thunder d’Oklahoma City.

Le centre de départ Robert Williams III est également revenu pour Boston après avoir raté les trois derniers matchs avec une douleur au genou gauche et a terminé avec 15 rebonds et deux points. Les Celtics ont brisé le score en leur faveur au milieu de la troisième période, alors qu’ils enchaînaient une séquence de 17-0 et détenaient les Rockets sans marquer un seul point en six minutes.