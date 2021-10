Les Celtics continuent de dériver

Nouvelle défaite pour les Boston Celtics et ils sont déjà quatre lors des six premiers matchs de la saison régulière. Ce matin, ils sont tombés à Washington, contre les Wizards (115-112), qui a eu besoin de deux prolongations pour ajouter sa cinquième victoire du parcours et se placer, à la surprise de presque tout le monde, en tête du classement de la Conférence Est. Les capitalistes sont à égalité 5-1 avec les Knicks de New York, les Bulls de Chicago et le Heat de Miami. Boston, pour le moment, tombe à la 12e place.

Il s’agit de la deuxième défaite d’affilée pour les Celtics face à certains Wizards qui menaient presque tout le duel (le premier avantage de leur rival était de deux minutes pour clôturer le troisième quart-temps) en raison de l’efficacité désastreuse de Boston depuis le périmètre : 0 sur 20 partant pour une finale 2 sur 26 (7,7%). Seuls Payton Pritchard et Josh Richardson ont frappé du triple. Le reste, de l’eau avec un 0 sur 10 combiné entre Jaylen Brown et Jayson Tatum qui ont atteint respectivement 34 et 27 points.

Juancho, pas de minutes

Pour sa part, Juancho Hernangómez a encore manqué de minutes par décision d’un Ime Udoka débordé : il ne trouve pas de solutions pour une équipe sans défense qui reçoit 107,6 points pour 100 possessions et n’a pas de fluidité en attaque au-delà des décisions de Brown et Tatum. L’international espagnol, poursuit-on, n’a joué que 8 minutes en deux matchs. Toujours moins de 5 minutes. Il a marqué 6 points (4 contre Toronto et 2 contre Charlotte Hornets) et son avenir s’annonce plutôt sombre s’il n’y a pas un changement de cap complet de la part de son entraîneur.

Le jeu a été résolu dans la deuxième prolongation… bien que Boston ait eu deux options pour gagner. A la fois avant la fin du temps réglementaire et la première prolongation, mais Brown, d’abord, et Tatum, plus tard, ont raté les tirs gagnants pour les Celtics qui ont mis 34 minutes pour prendre l’avantage au tableau d’affichage pour la première fois (70-71). Beal a été le meilleur buteur des Wizards 36 points. Dinwiddie et Harrell ont atteint 20 chacun.