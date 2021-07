Les Celtics de Boston auraient échangé Tristan Thompson après la rupture avec Khloe Kardashian

Tristan Thompson est en mouvement. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Celtics de Boston échangent Thompson aux Hawks d’Atlanta contre Kris Dunn, Bruno Fernando et un choix de deuxième ronde en 2023. Cette décision intervient un mois après que Thompson et Khloe Kardashian ont à nouveau appelé à la cessation.

Thompson a rejoint les Celtics en novembre après avoir passé neuf saisons avec les Cleveland Cavaliers. Il a disputé 54 matchs la saison dernière et a récolté en moyenne 7,6 points et 8,1 rebonds par match. Pendant son séjour à Cleveland, Thompson a aidé l’équipe à remporter un championnat NBA en 2016 avec LeBron James. Il a été repêché par les Cavaliers n ° 4 du Texas et a été nommé dans la deuxième équipe des recrues en 2012.

“J’ai passé les neuf premières années de ma carrière avec les Cleveland Cavaliers, j’ai évidemment été repêché là-bas à 19 ans et j’ai remporté un championnat, et j’ai eu beaucoup de succès, mais aussi en passant par le processus de ce qu’il faut pour atteindre le sommet de la montagne, bien sûr c’est difficile”, a déclaré Thompson par NBC Sports Boston en décembre. “Mais c’est un chapitre de la vie. Je pense que dans la vie, vous traversez différentes phases et différents chapitres comme un livre. J’ai eu une opportunité incroyable de jouer pour une franchise pendant neuf ans … en fin de compte, c’est une entreprise .

Thompson et Kardashian ont été encore et encore au cours des dernières années. Ils partagent une fille ensemble, True Thompson, née en avril 2018. Une source a déclaré à Page Six : « Ils s’entendent bien. Il n’y a pas de drame. Tout est amical et ils sont sur la même longueur d’onde avec la coparentalité. Il a été rapporté que Thompson se serait rapproché de trois femmes lors d’une fête à Bel Air en juin. Le Daily Mail a rapporté qu’il avait assisté à une fête d’anniversaire au cours de laquelle il aurait “disparu dans une chambre puis serait sorti de la chambre en ayant l’air “ébouriffé”.

“Tristan s’est enfui dans l’une des salles de fête où tout le monde va se brancher”, a déclaré une source au Daily Mail. « Il était avec trois femmes et un autre gars. L’une des filles avec qui il était est une fêtarde régulière – elle est toujours dehors lors des fêtes. La source a ajouté: “Quand il est arrivé, sa chemise avait l’air toute repassée et quand il est sorti, sa chemise était en désordre, il avait l’air échevelé. Il a continué à faire la fête pendant environ une heure, puis il a quitté la fête vers 4 heures du matin avec son entourage. »