Les Celtics de Boston battent les Timberwolves du Minnesota 145-136

10 avril 2021 à 04:52 CEST

Celtics de Boston a réussi à s’imposer en tant que local contre Minnesota Timberwolves par 145-136 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre New York Knicks par 101-99 et après ce résultat, ils ont réalisé une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Indiana Pacers par 141-137 et après ce résultat, ils accumulent un total de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Pour l’instant Celtics de Boston serait exclu des play-offs avec 27 victoires en 53 matchs joués, tandis que Minnesota Timberwolves il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 13 matchs gagnés sur 53 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 13-2 au cours du quart, même si à la fin l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 25-39. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se rapprocher de l’électronique, ce qui s’est terminé sur un résultat partiel de 32-27. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 57 à 66 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Celtics de Boston Ils ont de nouveau coupé les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart-temps de 10-1 jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 35-31 et 92-97 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps, les locaux ont réussi à surmonter le match jusqu’à atteindre l’égalité, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-0 et ont eu une différence maximale de 11 points (118-107), et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 32-27, atteignant la fin du quart avec un match nul à 124-124, il a donc fallu attendre la prolongation pour connaître le vainqueur.

Pendant la prolongation, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, réussissant finalement à se distancer et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel 21-12, le résultat final du match étant 145-136 en faveur de Celtics de Boston en faveur de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Jayson Tatum et Marcus Smart pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 53 points, quatre passes et 10 rebonds et 24 points, huit passes et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Villes de Karl-Anthony et D’Angelo Russell, avec 30 points, sept passes et 12 rebonds et 26 points, huit passes et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Celtics de Boston sera contre Pépites de Denver dans le Ball Arena, tandis que le prochain adversaire de Minnesota Timberwolves sera Chicago Bulls, avec qui il jouera dans le Centre cible. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.