Les Celtics de Boston intéressés par un échange contre Ben Simmons

11/08/2021

Le à 18:04 CET

Joël Xaubet

Les Boston Celtics ont commencé la saison du mauvais pied, ceux d’Ime Udoka sont en 11e position de la Conférence Est et les sensations ne sont pas bonnes. L’équipe n’est pas en mesure de montrer un bon jeu ni en attaque ni en défense. De plus, la chimie dans les fiers verts n’est pas la meilleure, comme Marcus Smart l’a déjà démontré après la défaite contre les Chicago Bulls, où il a reproché aux « Jays » de ne pas vouloir passer le ballon.

La franchise du Massachusetts doit réagirIl est encore trop tôt pour annuler la saison, et un bon coup peut sauver l’année. Donc, les Celtics voient dans Ben Simmons une opportunité de changer de cap.

Le meneur australien ne veut pas continuer avec les Sixers et son impolitesse constante envers la franchise de Philadelphie ne fait que réduire sa valeur dans un éventuel transfert.

Les Sixers n’accepteraient que si Jaylen Brown arrivait

Malgré la situation de Ben Simmons à Philadelphie, Les Sixers sont clairs qu’ils ne vont pas donner un joueur All-Star et All-Defensif à 3 reprises et ils préviennent que le transfert passe par l’inclusion de Jaylen Brown dans l’opération. Les Celtics ont été sélectionnés pour le match des étoiles pour la première fois l’an dernier et s’est imposé comme une star de la NBA, c’est pourquoi L’idée de perdre un talent comme Brown ne plaît pas au directeur général des Celtics Brad Stevens.

Les « Jays » forment un duo meurtrier

Le duo formé par les « Jays » a donné de très bons résultats à Boston, la saison dernière, les deux joueurs se sont combinés pour ajouter 3122 points au total, un chiffre qui place le duo des Celtics au troisième rang avec le plus de points marqués, derrière Béal – Westbrook (3323) et Curry – Wiggins (3335).

Pour sa part, les Sixers devraient être ravis d’avoir Brown en échange de Ben Simmons, Pennsylvanie mène la Conférence Est avec une fiche de 8-2, c’est actuellement une équipe très solide, avec Joel Embiid jouant à un très bon niveau, l’ajout d’une autre superstar comme Jaylen, pourrait placer les hommes de Doc Rivers comme candidats pour remporter le ring.