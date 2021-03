Les Celtics de Boston remportent 114-122 la victoire contre les Milwaukee Bucks

27/03/2021 à 03:53 CET

Celtics de Boston a réussi à gagner contre Bucks de Milwaukee loin par 114-122 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Celtics de Boston par 121-119, tandis que les visiteurs ont subi une perte à l’extérieur avec Bucks de Milwaukee par 121-119. Apres le jeu, Celtics de Boston il reste lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 22 victoires en 45 matchs disputés. Pour sa part, Bucks de MilwaukeeAprès le match, il continue en play-off positions avec 29 matchs gagnés sur 44 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a été marqué par le leadership des Boston Celtics, a eu un écart maximum de sept points (8-15) et s’est terminé par un résultat de 26-32. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Bucks de Milwaukee, qui s’est terminé par un score partiel de 29-28. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 55-60 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-1 et a continué à gagner par 20 points (81-101) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 34 -43 (89-103). Enfin, au cours du dernier trimestre, il a également réduit les écarts Bucks de MilwaukeeEn fait, l’équipe a réalisé un 11-1 partiel et réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 25-19, terminant en de cette façon, le choc avec un résultat final de 114-122 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jayson Tatum Oui Marcus Smart pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 34 points, sept passes et six rebonds et 23 points, trois passes et huit rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Giannis Antetokounmpo Oui Khris Middleton, avec 16 points, cinq passes et huit rebonds et 19 points, quatre passes et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Celtics de Boston tu verras les visages avec Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake, tandis que le prochain adversaire de Bucks de Milwaukee sera New York Knicks, avec lequel il fera face dans le Forum Fiserv. Consultez le calendrier complet de la NBA.