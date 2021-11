Les Celtics de Boston reprennent confiance et les joueurs blessés

La survie ne suffit pas, mais il faut aller plus loin. C’est ce qu’il a Celtics de Boston dans ces 18 premiers matchs de la saison, mais maintenant ils en veulent beaucoup plus. Ils ont réussi à surmonter les nombreuses victimes et à éviter que leur bilan ne soit négatif, ils ont éludé les urgences en ce qui concerne les rumeurs de transfert, mais maintenant ils doivent franchir une nouvelle étape. Les protagonistes de l’équipe s’expriment sur ESPN après Jaylen Brown, Robert Williams III et Josh Richardson sont revenus ou sont prêts à revenir à la dynamique d’équipe. Particulièrement important est le cas de Brown, qui a même spéculé sur son départ et que son avenir pourrait être en jeu dans les semaines à venir, après une blessure aux ischio-jambiers très gênante.

« C’était super de revenir sur le terrain, je me sentais très bien même si je suis loin d’être à 100%. J’ai été blessé d’autres fois, mais cette fois ça me coûte un peu. Je sais qu’en faisant confiance à l’équipe médicale et en obtenant dans le rythme je vais pouvoir atteindre mon objectif maximum très bientôt et je ne doute pas qu’on va commencer à rajouter de plus en plus de victoires. L’équipe a montré sa fierté durant mon absence, de nombreux coéquipiers ont fait un pas en avant dans la rotation et Je veux apporter tout ce que je peux », a déclaré un joueur qui a sonné pour un échange pour Lillard avec les Portland Trail Blazers et qu’il doit trouver son ajustement ultime avec Tatum sur le plan tactique.

Jaylen Brown joue sa continuité dans les Boston Celtics dans les semaines à venir

Son retour a redonné espoir à certains Celtics de Boston désireux de grimper des positions dans le tableau. « On a eu une saison sans continuité, on avait besoin que Jaylen revienne car c’est un joueur très généreux et il sait tout ce qu’il peut nous donner », a commenté un Ime Udoka qui a dû s’habituer aux huées du TD Garden lors de cette première séquence. de l’année et qui est conscient qu’il doit travailler dur pour trouver la meilleure façon de faire fonctionner cet équipement. Ce ne sera pas facile, mais force est de constater qu’il a suffisamment de fondations pour constituer une équipe championne. Bientôt, ils recevront les Brooklyn Nets, dans ce qui sera un test décisif.