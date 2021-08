Les Celtics de Boston retireront le maillot de Kevin Garnett le 13 mars

in

Il y a déjà une date : le 13 mars 2022. Ce jour-là les Boston Celtics retireront le maillot portant le numéro 5 de Kevin Garnett, l’un des grands artisans du dernier titre remporté par l’équipe celtique.

Garnett a joué 396 matchs de saison régulière au cours de ses 6 années à Boston, remportant le titre en 2008 formant un grand trio gagnant avec paul percer et ray allen et a perdu la finale en 2010 contre les Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol, la même équipe qu’il avait battue en 2008.

L’ancien joueur de la NBA de 45 ans verra son maillot hissé sur les hauteurs du TD Garden le jour où son ancienne équipe affrontera les Dallas Mavericks, une équipe dont l’entraîneur, Jason gamin, il a dirigé Garnett dans les Brooklyn Nets après son passage à Boston.

Garnett deviendra ainsi le 24e joueur des Celtics à voir son maillot retiré.

L’ancien Timberwolves a passé 21 ans dans la NBA après être passé directement du lycée à la cinquième place du repêchage, et au cours de sa longue et fructueuse carrière professionnelle, il a été MVP de la ligue et 15 fois All-Star.