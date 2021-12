Les Celtics de Boston se préparent à faire exploser l’équipe ?

Les Boston Celtics sont entrés dans la saison NBA 2021-22 avec un nouveau sentiment d’optimisme.

L’ancien entraîneur-chef Brad Stevens, que les joueurs avaient complètement ignoré, a échoué dans une promotion. Ime Udoka a été embauché à sa place, qui est arrivé avec beaucoup de battage médiatique. La sortie de Danny Ainge et toute la folie qui l’accompagnait a été considérée comme un moment de guérison.

Les morceaux étaient tous là pour une bonne année.

Malheureusement, cela ne s’est tout simplement pas matérialisé pour les Celtics. Ils ont une fiche de 13-14 à 27 matchs et occupent le 10e rang de la Conférence de l’Est. Le fait que beaucoup de joueurs de l’équipe semblent se détester n’aide pas. (Ils semblent vraiment se détester.)

Selon Jake Fischer de Bleacher Report, des changements se profilent à l’horizon pour Boston.

Les Suns se sont occupés des Celtics hier soir, les envoyant à un dossier de 13-14.

@JakeLFischer explique à @BGeltzNBA et @SamMitchellNBA pourquoi il pense que de gros changements dans la liste pourraient être en cours à Boston. pic.twitter.com/uY2usjgT7K – Radio SiriusXM NBA (@SiriusXMNBA) 11 décembre 2021

« Je pense que c’est définitivement le début de la fin pour le duo Jayson Tatum-Jaylen Brown », a-t-il déclaré.

«Je ne sais pas si cela va se briser cette saison. Mais je pense qu’au cours des 12 à 18 prochains mois, nous allons vraiment commencer à entendre parler des conversations sur l’avenir de Boston avec Jaylen Brown qui se dirige vers la porte.

Des trucs impressionnants. https://t.co/p5mNh0dB7Y – Jeu 7 (@game7__) 12 décembre 2021

Ce n’est évidemment pas la première fois que les Celtics discutent en interne de faire exploser leur équipe. La dernière fois, ce n’est pas vraiment arrivé. Cette fois, c’est différent, cependant.

Il est clair que ce groupe, tel qu’il est actuellement constitué, ne peut pas être un prétendant légitime au championnat. Et si c’est le cas, avancer le plus rapidement possible a beaucoup de sens.

