Les Celtics finissent hués au Garden après une nouvelle défaite

Les Celtics ils se sont retrouvés avec un bout de nez à la maison lorsqu’ils sont tombés dans leur maison, celle sur laquelle ils ont marché pour la première fois avec de nouveaux membres sur le banc, pour 83-115. Certains étaient bien supérieurs Rapaces Ils ajoutent la première victoire de la campagne alors que pour les verts c’est la deuxième défaite. Les sensations étaient terribles pour un Boston qui en deuxième mi-temps a concédé un partiel de 36-64. Insupportable pour certains fans qui l’ont vu au Garden et qui ont fini par huer les leurs pour sa piètre prestation. Jaylen Brown, avec 0/7 en triple, et Marcus Smart, avec 0/6 au total de tirs, sont deux emblèmes de cette équipe et vous ne pouvez pas vous permettre d’aussi mauvais matchs. Les Raptors ont écrasé leur rival à l’intérieur, remportant la bataille du rebond et frappant davantage à l’intérieur du périmètre, et ils faisaient la différence.

Scottie Barnes continue d’être une nouvelle très positive pour les Canadiens, terminant ici avec 25 + 13. Precious Achiuwa a également terminé avec un double-double, 15 + 15, et Gary Trent a ajouté 20 autres points. En revanche, seuls Jayson Tatum (18 points) et Josh Richardson (12 points) sont restés droits mais sans incidence majeure.

Boston commence à regarder tout le monde depuis le bas du classement, car avec ce revers, il est à la traîne dans l’Est à 0-2. Toronto, déjà 1-1.