Les Celtics gagnent après la polémique et une rencontre de joueurs

Joueurs de l’équipe Celtics de Boston ils ont eu une rencontre avant la victoire d’Orlando 92-79 sur le Magic. La cause de cette discussion entre joueurs est liée au retour subi lors du match précédent contre les Chicago Bulls (ils menaient 14 à l’entame du dernier quart et ont fini par perdre par 14) et aux déclarations de Marcus Intelligent dans laquelle il a demandé aux deux stars de l’équipe, Jayson Tatum et Jaylen Brown, qu’ils passent plus de ballon, qu’ils essaient de jouer plus avec leurs coéquipiers car tous les rivaux connaissent leur jeu et vont toujours les couvrir.

Après la victoire contre le Magic, Brown a commenté ce qui suit (il a terminé le duel avec 28 points) : « Ces derniers jours, nous avons mis l’accent sur Orlando. C’était l’objectif : sortir et essayer de gagner. une réunion d’équipe dans celle dont nous avons eu l’occasion de parler et de faire un pas en avant. »

« En fin de compte, nous sommes des joueurs qui sont ensemble depuis longtemps, unis en tant que groupe. Quand quelque chose comme ça se produit, ce que nous voulons, c’est récupérer et gagner, et cela a été la conversation. Les 2 derniers jours, nous nous sommes concentrés sur Orlando et maintenant nous l’avons. post à Miami « , a poursuivi Marcus Smart.

@Victoire des Celtics … à Orlando – ☘️ @FCHWPO : 28p/5r #NBA #NBATwitter #BleedGreen pic.twitter.com/5CleatDrAY – MassiveBall (@MassiveBall) 4 novembre 2021

Futur

Nous verrons ce qui se passera à l’avenir, car au-delà de la façon dont les déclarations de Smart ont affecté Brown, Tatum et le reste de la liste, la vérité est que les Celtics ont un sérieux problème de planification pendant des années qu’ils doivent résoudre pour essayer d’être compétitifs et que ces deux méga joueurs se développent.