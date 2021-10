Les Celtics gagnent enfin

Nouvelle journée de la meilleure Ligue du monde. Les dimanches NBA ont fait leur apparition avec un duel entre Nets et Hornets qui n’a laissé personne indifférent. A côté de ça, première victoire pour les Lakers et les Celtics, surprise pour Orlando à Madison et tranquillité pour les Sixers. Et, au milieu de la houle, Usman Garuba n’entre toujours pas dans les plans de Stephen Silas et les Warriors ajoutent des matchs pour les victoires avec un Stephen Curry qui se souvient que, jouant comme jamais auparavant, il se souvient de l’habituel. Ensuite, le résumé des matchs de la nuit en NBA.

FILETS DE BROOKLYN 95 – 111 CHARLOTTE HORNETS

NEW YORK KNICKS 104 – 110 ORLANDO MAGIC

Terrence Ross a marqué ses 22 points au quatrième quart pour que le Magic batte les Knicks à Madison, dans la surprise du jour. Cole Anthony a enregistré son premier double-double avec 29 points et un sommet en carrière de 16 rebonds.. Anthony, qui a également récolté 8 passes décisives, est le fils de Greg Anthony, qui a joué 11 saisons pour les Knicks. Cette victoire était la première de l’entraîneur-chef recrue de Magic, Jamahl Mosley. Mo Bamba a terminé avec 10 points et 13 rebonds, tandis que Wendell Carter Jr. et Jalen Suggs ont atteint 11 chacun. Franz Wagner en a ajouté 10. Pour les Knicks, Julius Randle est passé à 30 points et 16 rebonds, mais les Knicks n’ont pas pu commencer la saison avec trois victoires consécutives, ce qu’ils n’ont pas fait depuis 2012-13, avec Carmelo Anthony en tête. Derrick Rose a marqué 23 points sur le banc, tandis que RJ Barrett est passé à 12 et Mitchell Robinson et Kemba Walker en ont ajouté 10 chacun.. Les Knicks ont mené jusqu’à 13 points en première mi-temps et ont pris une avance de 7 points au troisième quart, mais une course de 10-0 du Magic les a mis en tête : 66-69. Cependant, les locaux ont de nouveau réagi jusqu’en 80-71. Le Magic, avec Wagner, Robin Lopez et Ross comme leaders, s’est rallié à 80-81 d’abord, et à 82-89 plus tard. De là, les visiteurs se sont consacrés à gérer l’avantage jusqu’à la fin du match.

HOUSTON ROCKETS 97 – 107 BOSTON CELTICS

Jayson Tatum était au bord d’un double-double en contribuant 31 points avec 9 rebonds et les Celtics ont battu les jeunes Rockets à domicile dans ce qui était leur première victoire de la nouvelle saison. La victoire a empêché les Celtics (1-2) d’un début de saison perdant 0-3 pour la première fois depuis la saison 2013-14.. Tatum a marqué 20 points en première mi-temps après avoir effectué 8 des 13 tirs sur le terrain, tandis qu’Al Horford a utilisé son expérience et sa puissance dans la peinture pour enregistrer un double-double de 17 points, dont 11 en troisième période décisive, et 10 rebonds . Dennis Schröder, qui a commencé pour Jaylen Brown, blessé, a terminé avec 18 points et Grant Williams en a ajouté 18 pour faire de lui le sixième joueur des Celtics. Brown était hors de l’alignement avec une tendinopathie de la rotule gauche après avoir mené les Celtics lors des deux premiers matchs avec une moyenne de 27,5 points. L’entraîneur de Boston, Ime Udoka, a déclaré que la blessure de Brown était quelque chose avec laquelle il a lutté la saison dernière et que cela lui a également coûté quelques matchs à manquer. Les Celtics avaient 44% de tirs sur le terrain et 32% (15 sur 47) sur des triples. Le repêchage n°2 Jalen Green a complété le meilleur match de sa jeune carrière en marquant 30 points, dont 8 sur 10 sur 3 points, ce qui l’a placé à la pointe de l’attaque des Rockets. Christian Wood a récolté 20 points et 9 rebonds, Kevin Porter Jr. a atteint 15 points en tant que troisième meilleur buteur des Rockets (1-2), qui a atteint 43% sur les paniers et a marqué 14 3 points sur 32 tentatives. Après que les Rockets ont égalisé à 55 au début de la troisième période avec un panier sur le drapage de Green après deux minutes d’action, Boston a entamé une séquence de 10-0 après que Horford ait marqué 4 points consécutifs et Tatum condamné avec un triple. Les Rockets ont répondu avec cinq points consécutifs pour réduire l’avance de moitié, mais une nouvelle course sur route 24-9 a porté l’avance à 20 points. En outre, les Celtics ont commis 12 revirements et forcé Houston à en avoir 20. Usman Garuba n’a pas reçu une minute de jeu de l’entraîneur Stephen Silas, et la même chose s’est produite, mais à Boston, avec Juancho Hernangómez. Les deux joueurs, à la fin de la partie, se sont rendus au centre du terrain pour s’embrasser et se dire au revoir.

OKLAHOMA CITY THUNDER 103 – 115 SIXERS DE PHILADELPHIE

Seth Curry avait sept 3 points et 28 points pour mener la victoire des Sixers sur le Thunder en Oklahoma. Joel Embiid a ajouté 22 points, 9 rebonds, 6 passes et 3 blocs. Tobias Harris et Tyrese Maxey ont chacun contribué 14 points, Georges Niang en a ajouté 12 et Danny Green 11. Les Sixers ont joué sans Ben Simmons (raisons personnelles), Milton (cheville) et Drummond (cheville). Pour le Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur avec 29 points, tandis que Josh Giddey en a contribué 19. Dort en a ajouté 13. OKC a perdu les trois premiers matchs de la saison. Les Sixers menaient 59-51 à la mi-temps grâce en grande partie aux six 3 points de Curry, qui avaient déjà 23 points, tous au premier quart. Oklahoma City est resté proche malgré le tir de 4 sur 16 de l’extérieur et s’est approché de 63-67 avec 6:50 à jouer au troisième quart. Les Sixers ont marqué les 6 points suivants pour porter l’avance à 10. À la fin de la troisième période, l’avance à l’extérieur était de 78-87. Le Thunder était toujours dans le match avec 6 minutes à jouer (86-98), mais l’avance de l’équipe de Doc Rivers était portée à 13 points (91-104) avec un peu plus de 4 minutes à jouer. Dans les dernières minutes, les Sixers se sont consacrés à gérer leur avance et à clôturer le match pour leur deuxième victoire de la saison.

SACRAMENTO KINGS 107 – 119 GOLDEN STATE GUERRIERS

LAKERS DE LOS ANGELES 121 – 118 GRIZZLIES DE MEMPHIS

