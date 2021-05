Les Celtics mettent fin au désastre

Quand ce n’est pas l’année, ce n’est pas l’année. Et celui-là Ce n’est pas l’année des Boston Celtics. Cela est devenu clair il y a longtemps. Entre les blessures, les absences dues aux protocoles de santé (plus que toute autre équipe) et, c’est le moins circonstanciel et le plus inquiétant, les déséquilibres d’un roster que Danny Ainge n’a pas pu améliorer ces derniers temps, les Celtics sont tombés à l’Est. On a d’abord vu qu’après avoir été finalistes de la Conférence dans la bulle de Miami, ils n’étaient pas à égalité avec les autres ogres de leur côté du pays: Sixers, Bucks, Nets. Puis ils ont alterné de terribles moments avec de petits appels à l’espoir, mais seuls les plus optimistes ont parlé, dans la seconde moitié du parcours, d’une équipe capable de changer de visage et de donner de vraies frayeurs en playoffs. Finalement, Jaylen Brown a été blessé pendant toute la saison et les dernières lumières se sont éteintes au Garden.

Maintenant, la réalité est que les légendaires Celtics sont condamnés à jouer. NI la NBA elle-même ne s’attendait à sortir un format avec les deux franchises les plus historiques, Lakers et Celtics, coincées dans cette transe.. Mais c’est ce que nous allons faire. La mise en scène des Celtics a été incontestable: avec des options claires pour échapper à ce tour précédent, ils ont perdu par 22 contre les Bulls et ont depuis perdu deux matchs consécutifs, essentiellement des duels directs, contre le Heat at the Garden. Recevoir 129 et 130 points en eux. Le solde est maintenant de 35-34. C’est ce que sont les Celtics: essentiellement une équipe gagnante à 50%, rien de plus. Sauf un miracle désormais impossible à entrevoir, la chair à canon se nourrit dès que les premières courbes dangereuses arrivent au carrefour.

Miami Heat, bien qu’il ait été dans les mêmes combats, est autre chose. Maintenant avec 10 victoires en 15 matchs, il a décroché (38-31 après le doublé contre les Celtics) le ticket pour les playoffs. Et pas seulement cela: le finaliste fait pression sur les Hawks et les Knicks à la recherche des quatrième et cinquième positions. S’il s’échappait du sixième, il éviterait un premier tour contre les Nets ou les Bucks. L’équipe de Spoelstra semble vraiment dangereuse en séries éliminatoires malgré avoir payé pendant ce cours la fatigue de la bulle de Floride, avec très peu de repos après avoir perdu la finale contre les Lakers.

Si les Celtics (121-129 finale) n’avaient pas de Brown, les Heat sont toujours sans Oladipo (ils espèrent l’avoir en playoffs) et ils ont été laissés à la mi-temps sans Jimmy Butler après un coup dans l’oeil de Marcus Smart (32-19 avec lui, 6-12 sans lui cette saison). Les Cetlics avaient le match à portée de main (56-62) lorsque ce coup de chance est arrivé, mais ils l’ont misérablement gâché: 77-93 toujours au troisième quart, 84-105 à neuf minutes de la fin. Pertes idiotes (plus au milieu du troisième quart que dans toute la première mi-temps), trop de fautes qui ont donné au Heat des lancers francs et déconnexions défensives aberrantes qui permettaient des tirs faciles aux extérieurs (Dragic, Herro, Robinson …) ou ils ont laissé Adebayo jumelé avec de petits défenseurs. The Heat a réalisé 59% de ses tirs et 53% de ses 3. Adebayo a terminé avec 22 points, 7 rebonds et 5 passes, Robinson avec 22 points, Dragic avec 17, Herro avec 24 et 11 rebonds, Nunn avec 18 …

Au Garden, certains jours, ils huent et d’autres demandent à Tacko Fall sur la piste. Chacun passe la boisson du mieux qu’il peut. Ainge n’a pas donné de profondeur à une équipe avec un banc douteux et qui vit de Tatum (cette fois 33 + 8 + 6), Kemba Walker (36 + 7 + 4) et, sans Brown, l’aide de Fournier (20 + 4 + 8). Faible (une chanson éternelle) en position pivot, avec peu de points et peu de hiérarchie sur le banc, un plan défensif qui ne marche presque jamais … non, ce n’est pas l’année d’un Celtics condamné à jouer, et cela semble inévitable maintenant, de sérieuses réflexions après une saison très, très, très décevante à Boston. J’insiste: sauf pour un miracle actuellement impossible à voir.

Les Hornets tombent mais seront dans la pièce

Une journée très marquante dans l’Est aussi il a mis les Hornets dans le jeu malgré leur défaite face aux Nuggtes (112-117). Celtics, Hornets, Pacers et Wizards sont ceux qui feront leurs débuts au format Conférence, il reste à voir dans quelles positions car maintenant les Carolina sont huitièmes mais même avec les Pacers et avec un seul match devant les Wizards. Pour les Nuggets c’était une victoire utile: 45-24, toujours en lice pour la troisième place (à un match des Clippers) mais, surtout, avec le quart garanti au minimum. En d’autres termes, un avantage sûr sur le terrain au premier tour.

Les Hornets sont une bonne équipe qui a eu beaucoup de problèmes de blessures. Dans un match chaud, très régulier et avec une raquette d’arbitrage (expulsion de James Borrego incluse), un +12 des visiteurs déjà au troisième quart a été compressé à 106-107 avec moins de deux minutes à jouer. Mais les Nuggets ont sauvé leur peau avec des triplés importants dans le dernier quart-temps de Facundo Campazzo (8 points 6 passes décisives, 3 interceptions) et un autre grand match de Nikola Jokic (égalité avec MVP: 30 + 11 + 6) et Michael Porter Jr (30 points, 6 rebonds, 6 triples). Dans les Hornets, 7 triples et 31 points de l’explosif Devonte ‘Graham et une mauvaise journée pour LaMelo Ball: 5 points, 12 rebonds, 7 passes décisives, 1/9 de tir, 5 défaites.

Le chef de l’Est reste non résolu

Les Sixers seront, si rien d’étrange ne se passe, les leaders de l’Est à l’approche des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2001, alors qu’ils disputaient la finale contre les Lakers. Mais la possibilité de sceller mathématiquement cet endroit ce jour-là leur a échappé dans l’Indiana (103-94), dans un match dans lequel Joel Embiid était malade et a mis fin à la séquence de Doc Rivers en huit victoires consécutives. Les Pacers se sont battus très dur au quatrième quart et avec trois victoires en quatre matchs (33-36 maintenant), ils ont assuré leur présence dans le jeu. Dans. Au fil de la saison, ce n’est pas rien.

Les Sixers, sans faire grand-chose, étaient à égalité avec 4:34 à faire (92-92) mais n’ont réalisé que deux lancers francs de Tobias Harris à partir de là. Les Pacers se sont échappés avec neuf points de Caris LeVert (il a terminé en 24 avec 7 rebonds et 5 passes) dans un match dans lequel il est arrivé ete neuvième triple-double pour Domantas Sabonis dans une saison fantastique (16 + 13 + 15). Avec fierté, les Pacers ont tenu le match et l’ont bien fermé à la fin contre un adversaire dans lequel Harris avait 27 points et 5 rebonds et Ben Simmons, 20 + 8 + 7. Mais pas grand-chose d’autre.

Les taureaux perdent de vue le jeu

Les poursuivants des Sixers ont également gagné. Les Nets (maintenant 45-24) ont battu les Bulls (29-40), qui ont abandonné leur tentative miraculeuse en trois victoires consécutives et ont déjà trois matchs à jouer et la 10e place et leur dernier espoir de jouer. Ce fut une dernière étape de la saison très décevante pour certains Bulls Cela a déclenché leurs attentes avec l’arrivée de Nikola Vucevic.

Les Nets ont joué sans James Harden et ils se sont retrouvés sans Kyrie Irving par un coup de poing au visage. Malgré tout (107-115 finale) ils avaient très contrôlé le match (74-93) à la fin du troisième quart-temps, avant que les points de Zach LaVine (il terminait avec 41) ne prenne les devants à onze points (91-102) avec près de il reste cinq minutes à jouer et obligera Steve Nash à faire un dernier effort. Kevin Durant a ajouté 21 points et 8 passes dans un bon match d’équipe (Blake Griffin, Joe Harris, Bruce Brown, Nic Claxton, Jeff Green …) de certains Nets qui après avoir perdu quatre matchs de suite enchaînent désormais deux victoires et sont à deux matchs des Sixers et un devant les Bucks. Pour les Bulls, Vucevic était 5/18 au tir (12 points, 10 rebonds, 6 passes) et Coby White avait 16 points. Décevante, très décevante seconde moitié du parcours de l’Illinois.

Les Bucks ont finalement réalisé le bilan terne contre les Orlando Magic (114-102), une équipe qui cherche sa place dans le repêchage (21-48) et qui donne des minutes aux Hampton, Cole Anthony … sans les cinq sens placés dans le jeu, ceux de Budenholzer ont permis à leur rival de continuer plus ou moins en vie jusqu’à presque la fin. Àheure à 44-25, ils suivent un match des Nets à la recherche de la deuxième place et le facteur de terrain à domicile dans une demi-finale de conférence qui serait formidable (contre les Sixers ou les Nets). Giannis Antetokounmpo a récolté 27 points, 12 rebonds et 5 passes et Brook Lopez, Portis et DiVincenzo (19 points) se sont mis au travail lors d’une mauvaise journée en tirant Middleton (3/15, 11 points) et Jrue Holiday (5/15, 15). ).