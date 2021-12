Les Celtics ont battu des Cavaliers sans but à cause des pertes

23/12/2021 à 06:56 CET

.

Les Celtics n’a eu aucun mal à contrôler l’une des équipes révélations de la saison, la Cavaliers par Ricky Rubio, et ils ont gagné le match 111-101 quelques Cavs qui sont venus à Boston sans trois de leurs meilleurs joueurs défensifs.

L’homme le plus titré des Celtics, qui avait une avance de 23 points au troisième quart, était le gardien Jaylen Brown, qui a marqué 34 points (15 triples), 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 arrêt. Le centre des Celtics Robert Williams III a terminé la soirée avec un double-double de 21 points, 11 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres tandis que Jayson Tatum, après une première mi-temps faible, avait 18 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions. et 1 bloc.

Le meilleur joueur des Cavs était Darius Garland, avec 28 points et 5 rebonds tandis que Kevin Love a ajouté un double-double de 18 points, 12 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception. La base espagnole des Cavaliers, Ricky Rubio, a ajouté 8 points, 5 rebonds, 6 passes et 3 interceptions un soir où il n’a pas eu de chance dans ses tirs et n’a réussi qu’un des 5 triples qu’il a essayés.

Johnson revient après près de 20 ans

Johson, qui a rejoint la discipline des Celtics grâce à un contrat d’urgence de 10 jours, était aussi l’auteur du dernier panier de Boston, avec lequel il a marqué ses 2 seuls points.

Avec Fall sur la piste, Bickerstaff a tenté de rattraper les pertes d’Allen et de Mobley, les deux tours de l’équipe qui sont devenues des pièces essentielles auxquelles une grande partie du succès des nouveaux Cavaliers peut être attribuée.

Dès les premiers instants du match, les Celtics se sont rendu compte que les Cavaliers jouaient boiteux et celui qui en a le plus profité était Brown, qui a ouvert le score avec un triple. Au premier quart, Brown a pris sur lui de punir les Cavs avec des tirs lointains et Williams III de l’intérieur, malgré la présence de Fall. Même avec le géant sénégalais en piste, Brown et Williams III ont osé exécuter un « alley oop » au milieu du premier quart-temps.

Les Cavs, sans but

Avec une attaque dispersée, à la fin des 12 premières minutes, les Celtics avaient 5 points d’avance, 31-26. Les Cavs ont souffert avec des triples et n’ont marqué que 1 des 9 tentatives, 11% tandis que les Celtics ont atteint une efficacité de 50% avec 4 des 8 tentatives. Et la situation s’est aggravée au deuxième trimestre. Les visiteurs sont venus à perdre 6 ballons, par seulement 1 des Celtics, et le coup en triple ne s’est amélioré que marginalement, 1 sur 6, 16,7%. A la mi-temps, les Celtics avaient 15 points d’avance, 63-48.

Avec le début du troisième trimestre, la situation a continué de se dégrader. Ceux de Cleveland étaient sans but et Bickerstaff n’a pas pu trouver la formule avec laquelle arrêter Brown qui en première mi-temps avait fait 20 points, par 11 de Tatum. L’expérience de Fall était terminée et les Sénégalais, qui ont joué 8 minutes au premier quart, se sont contentés de 6 dans le deuxième et de seulement 3,24 dans le troisième. Dean Wade et Markkanen, normalement de solides tireurs à longue distance, ont terminé à 0 en troisième période. Seuls Love et Garland ont travaillé en attaque. Les Celtics sont venus placer 23 points d’avance au troisième quart, 81-53, mais une réaction menée par Love en fin de quart, a réduit l’écart à 12 points, 85-73. Dans les 12 dernières minutes, les Cavs ont réduit l’avance des Celtics à 10, mais à aucun moment les visiteurs n’ont menacé l’équipe de Boston, qui a fini par s’imposer 111-101.