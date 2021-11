Les Celtics ont coupé un autre miracle de Ricky dans le temps

Deux jours après une autre finale cauchemardesque pour les Celtics, le Boston a évité une nouvelle tragédie sur la même scène. Cette fois, il n’y a eu aucune aide géniale de Ricky Rubio et Darius Garland n’a pas montré de nerfs d’acier dans la ligne du personnel pour clore le match. Aujourd’hui c’était Dennis Schroder, avec la chemise verte (blanche ce soir) celui qui a décidé du match avec 6 points d’affilée à la dernière minute et demie fête. Juste après un jeu qui aurait pu changer le signe du match : un triplé de Denzel Valentine à 1h51 de la fin qui a mis les Cavs pratiquement en tête du tableau d’affichage (91-90). Mais le joueur des Cavs mettait le pied sur la ligne, le triple n’est pas monté au tableau d’affichage et Schroder allait enchaîner deux paniers et deux lancers francs à la peine.

Samedi, également à Cleveland, les Cavs étaient menés de 19 points par les Celtics. Ce n’était pas la première fois que quelque chose comme ça lui arrivait à l’équipe de Boston qui, au-delà du mauvais jeu global montré dans quelques matchs jusqu’à présent cette saison, ses déconnexions en seconde période et, surtout, dans les derniers quarts lui ont coûté plus d’une victoire. Cette fois, c’était l’inverse. Jusqu’à la dernière période, ils n’ont pas obtenu un avantage remarquable (+9 à 9:48, +8 à 7:27), bien que le parti ait menacé de faire peur à nouveau. Cependant, et avec toutes les erreurs qu’ils veulent continuer à blâmer, les Celtics se sont clairement améliorés au cours des premiers matchs, ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs et sont déjà à 50% de victoires (7-7).

Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l’inclusion de Schroder dans le quintette de départ? La base allemande en moyenne 24 points dans les cinq matchs qu’il a remplacés Jaylen BrownMais le gardien semble prêt à revenir et Udoka n’a aucun doute sur sa rotation : « Nous aimons notre onze de départ habituel. Dennis est un sixième pseudo partant qui débute sur le banc et termine les matchs sur le terrain. ». Personne ne doute que Brown est le partant incontesté, mais nous verrons si Schroder est un remplaçant dans cette équipe est si clair.

D’un autre côté, les Cavs se présentaient avec plus de la moitié de leurs cinq de départ absents. À les victimes connues de Colin Sexton et Lauri Markkanen ont rejoint in extremis celle de Jarrett Allen. Évan Mobley, numéro trois de la dernière draft qui brille comme aucune autre recrue, Il a fait ses débuts au centre avec une performance difficile à revoir : 0/11 aux tirs Terrain. « Si vous voulez vous excuser tout le temps, ça va, mais on ne peut pas se plaindre que ce joueur ou cet autre soit sorti. Tout le monde doit passer par ces choses dans la ligue, cela consiste à prendre soin de vos joueurs, » Ricky a déclaré à la fin du match, minimisant les pertes. L’Espagnol, sortant du starter, est passé à 28 points, dont 26 en seconde mi-temps à encadrer. Les Cavs sont toujours en séries éliminatoires et demain, ils ont la visite des fatties. Kevin Durant, James Harden et compagnie vous attendent à Brooklyn. A quelques kilomètres du Madison Square Garden, où il y a quelques jours la garde espagnole a représenté la meilleure performance de sa carrière aux Etats-Unis.