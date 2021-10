Les Celtics ont l’air très mal

Les choses ne vont pas bien aux Boston Celtics pour ouvrir le parcours, et encore moins si l’on considère qu’ils ne donnent pas le sentiment (pour l’instant, cela ne fait que commencer) d’être bien mieux dans un Orient qui s’est agrandi, où la route de la zone noble n’est pas pour une fois grande ouverte. paire. Ou alors il semble que ce sera le cas. En ce sens, il est significatif que sa deuxième défaite en deux matchs au Garden (après des huées matinales à la première) arrivera (107-116) contre les Wizards de Washington, une de ces équipes qui essaie d’être plus qu’elles ne l’étaient.

Le pire pour les Celtics, c’est quee nouveau l’attitude, l’énergie, la cohésion et la manière de se présenter aux parties sont remises en cause. Que c’est une équipe (et ce n’est pas à partir de cette année) faisant confiance aux remontées, aux récupérations après avoir cédé du terrain de manière désespérée. Un plan qui, bien sûr, fonctionne parfois… et bien d’autres, ça ne marche pas. Ime Udoka, dont l’idée n’est pour l’instant qu’entrevu dans le chaos, en a parlé après le match. Un vétéran comme Al Horford aussi. Mais les Celtics continuent de trop concéder, jouant des tronçons horribles, s’effilochant en défense parce qu’ils n’ont pas la précision exigée par la philosophie d’Udoka en matière d’interrupteurs et d’agression, dépendant des séquences (sans plus, basées sur la température corporelle) des Jays.

Et ce n’était pas le jour des stars : après son exhibition du premier match à Madison (46 points) Brown en a ajouté 52 de plus au total. Cette fois 13 avec un tir de 5/16 qui compense même ce qui était parfois bien pire. Tatum avait 23 points mais n’a pas marqué au quatrième quart et a eu besoin de 22 tirs sur 1/8 sur 3s. Ainsi, après avoir récupéré et atteint 3 avec 2 minutes à jouer, les Celtics n’ont pas sauvé leur peau, soutenus dans quelques sections par les points de Jabari Parker et Dennis Schröder, qui ont terminé avec 22 points et 6 passes décisives. A 2-3, la route des Celtics a encore 77 matchs d’avance mais ça ne s’annonce pas très bon en ce moment. Nous verrons.

Les Wizards ont finalement gagné équitablement, avec des moments de défaites et d’appréhensions qui leur ont presque coûté un match dans lequel ils étaient, sur l’échelle, considérablement meilleurs. Mais ils ont gagné et ont une fiche de 3-1, même lors d’une journée de nombreux ratés de Bradley Beal (17 points, 7/25 tirs) et dans lequel Daniel Gafford a été blessé. Après des moments de commandement confortable, ils ont dû reprendre leur souffle sous la pression effrénée des Celtics, déjà désespérés. Ils l’ont fait, avec une production massive de Harrell (25 points, 11 rebonds) et Surgical de Dinwiddie (22 points). Et ils ont montré qu’ils étaient sérieux. Dans son cas, il reste 78 matchs, mais la première note est très positive. Aussi, nous verrons.

ORLANDO MAGIC 111-CHARLOTTE HORNETS 120

Encore une victoire pour toute l’équipe. Les Hornets, pour leur style agressif et rapide, pour leurs joueurs qui font plaisir à voir, Ils sont devenus l’équipe dont tout le monde parle, que tout le monde veut gagner. Et ils gagnent : 111-120 à Orlando et 4-1 avec leur seule défaite contre les Celtics et après prolongation. Ceux de James Borrego n’ont pas joué à cadrer, en fait ils ont passé une bonne partie du jeu désemparés et sans A en attitude, mais ils se sont reconstruits dans le temps et sauvé la nuit au quatrième quart (18-29), où les coutures du trop jeune Magic (1-4 maintenant) ont été vues, qui est passé de 93 points au cours des trois premiers quarts à 18 en finale.

Sans Rozier et Washington, deux joueurs importants, les problèmes de profondeur sont encore résolus par Ish Smith et la paire Cody Martin-Jalen McDaniels (à eux seuls 28 points et un vital 6/7 en triple). Et le jour discret de LaMelo Ball et le mauvais d’Oubre, ils ont poussé Gordon Hayward (24 + 5 + 5), le travail de Plumlee et ll’éclat d’un Miles Bridges qui est le premier candidat du parcours pour le joueur le plus amélioré : 31 points (quatrième match avec au moins 30), 6 rebonds, 5/10 en triples. Dans le Magic, des points de Cole Anthony (24 avec 5 rebonds et 6 passes) et Wendell Carter Jr (20 + 10) et une autre démonstration qu’avec Jalen Suggs ils devront avoir beaucoup de patience (8 points, 0/5 en triplé). Les choses des reconstructions…

RAPTORS 118-PACERS 100

Un match symbolique : la première victoire à domicile des Raptors (118-100) en 20 mois, depuis le 23 février 2020. Curieusement, ils se sont ensuite imposés aussi dans l’Indiana, sans savoir que la pandémie et l’exil en Floride viendraient. Dans le quatrième, après trois défaites, la victoire est finalement venue à Toronto, portée par les armes habituelles de certains Raptors qui iront jusqu’au bout mais n’abandonneront pas en chemin : VanVleet a ajouté 26 points, 10 rebonds et 6 passes décisives. avec un 6/7 en triple, Anunoby 22 points avec 5 interceptions, Trent Jr 14 avec encore 5 interceptions et les recrues ont brillé, le plus discret Dalano Banton (10 points) et le formidable Scottie Barnes (18 + 7 + 7) l’un des premiers espoirs de la recrue de l’année dans un excellent parcours de recrue.

Pour les Pacers, tout est encore des puces. Parce qu’ils visent un chien maigre dans la course éliminatoire de l’Est. Une équipe trop longtemps marquée par les blessures, cette fois elle est restée au troisième quart sans Malcolm Brogdon, qui est le meilleur (18 + 5 + 5). Le rookie Chris Duarte (sa meilleure nouvelle à ce jour) a terminé avec 14 points, mais Myles Turner et Domantas Sabonis ont offert très peu (9 + 8 et seulement quatre tirs au panier). Et les Pacers, qui étaient la meilleure équipe dans cet aspect de l’Est la saison dernière (21-15) ont perdu les trois matchs à l’extérieur cette saison. C’est ce qu’il y a.

PAS DE PÉLICANS 99-ATLANTA HAWKS 102

Encore une victoire d’une bonne équipe, sans faire un grand match mais trouvant le moyen de gagner, pour les Atlanta Hawks : 99-102 à la Nouvelle-Orléans et un 3-1 qui tranche avec le 1-4 des Pélicans, qui pour une autre année continuent à perdre pratiquement chaque fois qu’ils sont confrontés à une fin égale. Et que ils sont toujours sans Zion Williamson et sans nouvelles que (blessure au pied, inquiétante) son retour est proche. Pendant ce temps, il continue d’être une équipe de hauts et de bas, de séquences, de vertus qui se terminent sans pouvoir par les défauts. Brandon Ingram a ajouté 20 points mais a tiré 21 fois et a raté les moments décisifs, de 98-98. Graham et Trey Murphy avaient également des options finales, mais tout s’est bien passé et a fini par valoir un dunk de John Collins après l’échec de Trae Young et les lancers francs de la base, qui ont fini par être tordus mais étaient les meilleurs avant : 31 points et 7 passes décisives. Collins a ajouté 16 + 12 + 4 et les Hawks ont réagi après un mauvais départ (33-17 au premier quart-temps), surtout lorsque les Pélicans ont commencé à s’effilocher au deuxième quart-temps (manques, défaites…). À la fin, a remporté le meilleur dans un jeu d’erreurs, à bien des égards minimes. Celui qui a montré qu’une fois de plus, l’Occident peut dépasser certains pélicans qui sont sur le point de rester ancrés nulle part.