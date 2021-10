Les Celtics re-signent Jabari Parker – PORTE DE RAPPORT

Shams Charania: Jabari Parker a convenu d’un nouvel accord pour signer à nouveau avec les Boston Celtics, selon des sources @TheAthletic @Stadium. Parker a autorisé les dérogations à 17 h HE.

Source : Twitter @ShamsCharania

Quel est le buzz sur Twitter ?

Ben Rohrbach @brohrbach

Les Celtics et Jabari Parker. pic.twitter.com/OZrdnyr6yP – 18h48

Shams Charania @ShamsCharania

Jabari Parker a accepté un nouvel accord pour signer à nouveau avec les Boston Celtics, selon des sources @TheAthletic @Stadium. Parker a autorisé les dérogations à 17 h HE. – 18h46

Ralph Lawler @Ohmeomy

J’ai du mal à croire que Jabari Parker n’ait pas pu faire partie de l’alignement du Boston Celtic. Il était le numéro deux au classement général de Duke il y a quelques années à peine. Aïe ! – 19h05

John Karalis @RedsArmy_John

Jabari Parker absent, Brodric Thomas, la liste des Celtics est établie pour le moment et d’autres notes d’entraînement bostonsportsjournal.com/2021/10/18/jab… – 15h45

A. Sherrod Blakely @ASherrodblakely

« En regardant notre liste dans son ensemble, je voulais avoir une certaine flexibilité là-bas », Ime Udoka sur la renonciation à Jabari Parker. – 12h50

Jared Weiss @JaredWeissNBA

Ime Udoka a déclaré que les Celtics voulaient une certaine flexibilité avec la liste, ce qui a entraîné la renonciation à Jabari Parker. – 12h50

Jay King @ByJayKing

Ime Udoka sur la renonciation à Jabari Parker: « En regardant notre liste dans son ensemble et je voulais avoir une certaine flexibilité là-bas. » – 12h49

Marc Stein @TheSteinLine

Les Celtics disent qu’ils ont renoncé à l’attaquant Jabari Parker.

Plus de NBA de moi : marcstein.Substack.com – 16h30

Keith Smith @KeithSmithNBA

Les Celtics ont annoncé la dérogation de Jabari Parker. – 16h29

Jay King @ByJayKing

Les Celtics ont officiellement renoncé à Jabari Parker. – 16h29

Marc D’Amico @celtics

Les Celtics ont renoncé à l’attaquant Jabari Parker. – 16h29

Brian Robb @BrianTRobb

Regardons de plus près les Celtics qui ont choisi de renoncer à Jabari Parker et ce que cela signifie pour la flexibilité et les finances de l’équipe à l’avenir masslive.com/celtics/2021/1… – 15h32

Keith Smith @KeithSmithNBA

Les Celtics de Boston dépassent d’environ 4,6 millions de dollars la ligne fiscale de luxe après l’exemption de Jabari Parker. – 14h50

Keith Smith @KeithSmithNBA

Boston aura 100 000 $ en argent mort dans les livres après avoir renoncé à Jabari Parker.

Les Celtics ont maintenant une place sur la liste standard ouverte et une place sur la liste ouverte à deux voies. – 14h27

Shams Charania @ShamsCharania

Sources : Les Boston Celtics ont renoncé à l’attaquant Jabari Parker. – 14h26

Adam Himmelsbach @AdamHimmelsbach

Les Celtics renoncent à l’attaquant Jabari Parker, selon une source de la ligue. bostonglobe.com/2021/10/17/spo… – 14h25

Jared Weiss @JaredWeissNBA

La liste des Celtics réduit les reportages sur @.:

– Qui se dirige vers la G League ?

– Que s’est-il passé avec Garrison Matthews

– Plans pour le créneau bidirectionnel restant

– Jabari Parker remportant la dernière place

Chris Forsberg : Les Celtics annoncent officiellement qu’ils ont renoncé à Jabari Parker. Roster à 14. Un slot 2 voies disponible également. -via Twitter @ChrisForsberg_ / 17 octobre 2021

Les Celtics renoncent à l’attaquant Jabari Parker, selon une source de la ligue. Le salaire de 2,3 millions de dollars de Parker devait être garanti au début de la saison régulière. -via Boston Globe / 17 octobre 2021