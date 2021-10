Les Celtics se moquent du ballon LaMelo après avoir battu des frelons

Les Boston Celtics ont battu les Charlotte Hornets 140-129 en prolongation lundi soir.

La star de deuxième année LaMelo Ball a réalisé un autre effort remarquable dans la défaite, enregistrant un sommet d’équipe de 25 points et 9 passes décisives en 33 minutes de jeu.

L’un des moments forts de Ball de la soirée était ce crossover particulièrement méchant:

LaMelo Ball vient de traverser Marcus Smart dans une autre dimension… pic.twitter.com/MA0ij6rg63 – Swarm et Sting (@SwarmnSting) 26 octobre 2021

Par la suite, les Celtics n’ont pas pu s’empêcher de se moquer de la performance de Ball. Marcus Smart, en particulier, semblait particulièrement salé malgré le fait que son équipe avait retiré le dub.

Marcus Smart sur Lamelo Ball le croisant: « Il va obtenir toutes les heures supplémentaires, House of Highlights, Sports Center et tout ça, mais nous avons gagné et c’est tout ce qui compte ». #Celtics Presseur complet : https://t.co/veaIsbJEkv par @betonline_ag pic.twitter.com/v1tGbjCXhO – Celtics sur CLNS (@CelticsCLNS) 26 octobre 2021

« Il (Ball) va obtenir toutes les heures supplémentaires, House of Highlights, Sports Center et tout ça, mais nous avons obtenu la victoire et c’est tout ce qui compte », a-t-il déclaré.

La confiance de Ball a considérablement augmenté au cours de la dernière année. Vous pouvez le voir dans la façon dont il se comporte et les choses qu’il dit. Il y a une raison pour laquelle il se sentait si à l’aise d’appeler récemment LeBron James et Kevin Durant. C’est aussi pourquoi il est actuellement l’entraîneur-chef de facto de Charlotte.

De toute évidence, cela frotte certaines personnes, comme Smart, dans le mauvais sens.

Néanmoins, les faits restent les mêmes. Boston a une fiche de 2-2 sur l’année, et c’est un groupe qui, selon beaucoup, pourrait prétendre à la couronne de la Conférence de l’Est. Les Hornets, quant à eux, sont une unité à laquelle personne ne s’attendait beaucoup – et ils ont une fiche de 3-1 cette saison.

De toute évidence, Ball ne se résume pas à des moments forts – il guide également son équipe vers des victoires. Les Celtics seraient sages de faire preuve de respect à cet égard, car Ball les découpera probablement dans l’Est pendant de nombreuses années à venir.

