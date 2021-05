Les Celtics sont regroupés à Chicago et joueront contre Miami Heat

Pour cela, la pièce de théâtre a été créée. Littéralement: Boston Celtics et Miami Heat disputeront désormais deux matchs consécutifs au Garden (demain et mardi) qui seront les derniers à échapper à la septième place. Quelque chose qui normalement n’aurait pas plus d’importance … et qui est désormais crucial pour échapper à ce dangereux tour précédent que les petites annonces du septième au dixième jouent. Avec le coup de chance que le calendrier pandémique offre cette double confrontation au moment le plus chaud de la saison, ils viennent deux matchs puissants entre, rappelez-vous, les deux finalistes de l’Est dans la bulle de Floride.

C’est comme ça que les choses se passent après qu’ilThe Heat a contrôlé les Timberwolves (121-112) et les Celtics, avec leurs hauts et leurs bas habituels, se sont donné un gros coup à Chicago (121-99): 36-31 pour Miami Heat et 35-32 pour Boston Celtics. Sixième et septième de la Conférence. Maintenant les secondes en jeu dans les premières marquant la frontière. A proximité se trouvent Hawks (37-31) et aussi les Knicks (37-30). Des émotions fortes mais la certitude que si l’un des deux impliqués, Heat ou Celtics, dans ce double duel imminent perd les deux fois, ils auront au moins un pied dans le jeu. J’insiste: pour ce piquant, cette étape intermédiaire entre la saison régulière et les playoffs a été créée.

Avec les Celtics, parfois pour le meilleur et beaucoup pour le pire, on sait déjà qu’aucun pari n’est sûr. Dans aucun jeu, quel que soit le rival. Même dans les mêmes matchs, de nombreuses fois glissent avec des changements de sensation et de rythme qui sont fondamentalement impossibles à expliquer. À Chicago, lors du premier match avec le public au United Center, ils ont dû donner le sable … et sur la base du bien: -22 (121-99) lors d’une nuit où Jaylen Brown était toujours absent et la défaite de Robert était ajouta Williams. Et dans lequel Jayson Tatum était à un niveau terrible (9 points, 3/15 tir) et Kemba Walker (33 points) ne pouvait pas tirer la voiture avec si peu d’accompagnement et malgré de bonnes minutes de Fournier (17 points, 6 rebonds). Les Celtics ont décroché dans un troisième quart qui a clôturé à 94-74 et a menacé d’un autre retour formidable: 98-90 au milieu du dernier quart. Peu de temps après, les Bulls ont été condamnés par un 12-0 (de 100-92 à 112-92) qui a transformé les dernières minutes en poussière. Dans une saison très frustrante, les Bulls ont battu les Hornets et les Celtics avec un bon feeling, mais il est trop tard: 28-39, trois matchs de la dixième place qui ouvrent une porte pour jouer. Nicola Vucevic a récolté 18 points, 14 rebonds et 10 passes, Zach LaVine 25 points et Coby White 25 + 7 + 5 avec un 7/12 en triples.

A Miami, quant à eux, les Heat ont fait leurs devoirs face à certains Timberwolves (121-112) qui se battent (20-47 maintenant) tous les soirs, avec une image très différente de la première moitié de saison. Anthony Edwards a marqué 25 points avec 6 rebonds, Towns 27 (14 au quatrième quart) avec 6 rebonds et 4 passes et cette fois, Ricky Rubio (16 points, 9 passes) et D’Angelo Russell (17 + 4) ont commencé ensemble. Mais les Wolves (Juancho Hernangómez a ajouté 8 points et 5 rebonds sans viser de l’extérieur) ne pouvaient que rester non loin contre un Heat supérieur, dans lequel Jimmy Butler a produit 25 points, 8 rebonds, 6 passes et 5 interceptions et le banc a marqué une finale différence: 57-19 grâce à Goran Dragic (23 points) et à un Tyler Herro qui après six matchs d’absence a disputé 29 minutes au cours desquelles il a marqué 27 points avec un 6/8 en triple. Assez, et maintenant au Jardin pour lutter pour préserver la place.

Les Bucks n’échouent pas contre les Rockets

Alors que, les Bucks vivent beaucoup plus calmement et ne pensent qu’à savoir s’ils seront deuxième ou troisième: après avoir battu les Rockets (141-133) ils sont 43-24, à égalité avec les Nets mais en avance puisqu’ils ont le duel particulier (2-1) en leur faveur. Ils ne rattraperont pas les Sixers et personne n’apparaît par derrière. Donc, fondamentalement, Bucks et Nets sont joués dans cette dernière ligne droite qui aura un facteur de terrain à domicile dans un duel entre les deux en demi-finale de l’Est. Contre des Rockets avec seulement huit joueurs disponibles, les Bucks ont gagné sans appuyer sur l’accélérateur, en contrôlant le rythme et en faisant ce qu’il fallait. Son rival a utilisé 28 joueurs cette saison, le même que l’Orlando Magic, une étrange marque dans une saison difficile dans laquelle Houston, après de nombreuses années en séries éliminatoires, se tourne vers le repêchage: c’est de loin la pire équipe de la ligue, 16-51 quand elle compte plus de moins de 20 victoires.

Le 29 avril, les Rockets ont surpris les Bucks dans une autre fusillade: 143-136 avec 50 points d’un Kevin Porter Jr qui cette fois n’a pas joué. Kelly Olynyk continue de faire des numéros (32 + 12 + 7) et Kenyon Martin Jr profite de cette dernière ligne droite de la saison (26 + 7 + 7). Chez les Bucks, 24 points pour Brook Lopez, 21 sur 23 en seconde période pour Khris Middleton et peu de travail pour Giannis Antetokounmpo (17 + 11 + 7).

Dans un match très discret, les Hornets ont battu (122-112) l’Orlando Magic, une autre équipe (21-46) déjà concentrée sur le prochain repêchage. Ceux de Caroline, à qui les blessures ont gâché une belle saison, Ils se battent pour finir positif (ils le méritent: 33-34 maintenant) et pour sauver au moins la huitième place qui donne deux balles dans le jeu en: Ils ont maintenant un jeu et demi sur Indiana Pacers. Rozier a marqué 28 points avec 5 rebonds et 6 passes, PJ Washington a récolté 23 points et 9 rebonds et, malgré un triplet 0/7, LaMelo Ball a fait un autre petit pas vers Rookie of the Year: 27 points, 6 rebonds, 6 passes.