Les Celtics soufflent la chaleur, OKC bouleverse à nouveau les Lakers et une semaine d’actualités NBA chargée

Verno et KOC commencent par parler des victoires surprises jeudi soir des Celtics et du Thunder (1:03). Ensuite, ils discutent de toutes les principales nouvelles qui ont été rapportées cette semaine, y compris la rencontre de Damian Lillard avec LeBron James et Anthony Davis cet été (28:09), le racisme et la misogynie au sein de l’organisation Phoenix Suns (41:36), et Ben Simmons ne voit pas les médecins de l’équipe (55:03).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Assistant de production : Isaiah Blakely

