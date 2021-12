Les cendres d’Alexi Laiho enfin enterrées, près d’un an après sa mort

ENFANTS DE BODOM leader Alexi LaihoSes cendres ont finalement été enterrées – près d’un an après son décès tragique à l’âge de 41 ans. Il a été inhumé au cimetière de Malmi, un grand cimetière situé dans le district de Malmi à Helsinki, en Finlande.

publiciste de musique d’origine australienne Kelli Wright, qui dit avoir épousé le musicien trois ans avant sa mort, a annoncé Alexisl’enterrement dans un article publié sur les réseaux sociaux vendredi 10 décembre. Elle a écrit: « Enfin, avec des émotions extrêmement mitigées, je peux annoncer que les cendres de MON mari tardif, inconditionnellement et toujours aimé ont été enterrées hier à l’occasion de notre 4 e anniversaire de mariage. La famille Laiho parcelle est l’endroit où il a été enterré. Alexis et Kelli 2005 – l’éternité ».

Au moment de sa mort, Alexis était toujours légalement marié à son ancien SINERGIE compagnon de groupe Kimberly Goss. En janvier 2021, le tabloïd finlandais Ilta-Sanomat a rapporté que Laiho noué le nœud avec Goss en février 2002, et le couple n’a jamais officiellement divorcé. Bien que Laiho a demandé le divorce en novembre 2002, il a rapidement retiré la requête et n’en a jamais déposé une autre.

Selon la loi finlandaise, Laiho et Wright n’aurait pas pu se marier légalement, car Laiho et Goss n’avaient jamais mis fin à leur mariage.

En mars dernier, Alexisla soeur de Anne accusé Kimberly de retarder le processus d’enterrement, en écrivant dans un message sur les réseaux sociaux qui Goss utilisait « ses droits légaux en tant que veuve, empêchant le chagrin[v]mère et père [from] enterrer[ing] leur propre fils. Son explication égoïste et narcissique est qu’elle voulait participer aux funérailles et veut toujours être présente lorsque les cendres seront enterrées. Mais notre famille ne veut pas de ce monstre près de nous. »

Pour sa part, Goss, qui vit à Chicago, dans l’Illinois, a nié les allégations selon lesquelles il s’agirait d’un « chercheur d’or » qui Alexis « détesté » », expliquant que « cela peut être facilement démenti à travers les magnifiques messages texte et vidéo qu’il m’a envoyés quotidiennement, jusqu’au dernier jour de sa vie. Des messages si doux, mais si déchirants en même temps. Déchirant parce que vous pouvez voir à quel point il était malade. J’ai tout essayé pour l’aider. J’ai souvent envoyé des messages à des gens à Helsinki pour qu’ils s’en occupent parce que j’étais tellement inquiète. »

Cette semaine, Anne a déclaré à Ilta-Sanomat que « le différend prolongé » sur les cendres de son frère était « terminé » et qu’elle et le reste de sa famille se réjouissaient de l’opportunité de se concentrer sur le deuil de son frère « d’une nouvelle manière ».

Alexis est décédé le 29 décembre 2020 à son domicile d’Helsinki, en Finlande. Il est mort d’une dégénérescence induite par l’alcool du foie et du tissu conjonctif du pancréas. Par ailleurs, Laiho avait un cocktail d’analgésiques, d’opioïdes et de médicaments contre l’insomnie dans son système. Il souffrait de problèmes de santé à long terme qui ont mené à sa mort.

Alexis et batteur Jaska Raatikainen fondé ENFANTS DE BODOM en 1993, et le groupe était l’un des groupes de métal les plus acclamés internationalement en Finlande jusqu’à leur tout dernier concert d’adieu en décembre 2019. L’année dernière, Alexis mettre ensemble BODOM APRÈS MINUIT, qui a enregistré trois chansons et tourné un clip, tous sortis à titre posthume.

outre ENFANTS DE BODOM, Laiho avait joué dans des actes tels que CHAUFFER, SINERGIE, KYLÄHULLUT et LE GROUPE LOCAL. Récompensé d’un Marteau en métal Dieu d’or et plusieurs autres prix internationaux, le guitariste était également la vedette principale, à la tête d’un groupe d’une centaine de guitaristes au Fête d’Helsinki en 2015 dans « 100 Guitars From Hel » – une énorme pièce de concert qu’il a composée.



Enfin, avec des émotions extrêmement mitigées, je peux vous annoncer que les cendres de MON mari défunt, inconditionnellement et à jamais aimé ont été… Publié par Kelli Laiho le vendredi 10 décembre 2021

