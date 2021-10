Les censeurs de Sony frappent alors que Switch obtient «20 dames» tandis que la PS4 obtient «20 lapins»

Quels sont les trois objets les plus égarés dans la vie de tous les jours ? Vous pensez peut-être aux clés, aux portefeuilles et à la télécommande de la télévision, mais vous oubliez la seule chose que nous perdons toujours : Mesdames ! Chaque fois que nous sommes sur le point de quitter la maison, nous ne pouvons jamais nous souvenir où nous avons mis nos dames pour la dernière fois. Sont-ils à l’arrière du canapé ? Dans la machine à laver ? Si seulement il y avait un moyen de garder une trace de nos dames !

Eastasiasoft, une société dont les jeux incluent « Waifu Uncovered » et « Hentai vs. Evil », vient de montrer sa dernière version du genre « filles portant des sous-vêtements trop serrés »: 20 dames, dans lequel vous complétez des puzzles de plate-forme simples pour rassembler toutes vos femmes perdues. De plus, les dames sont nues ! Pour certaines raisons! Peut-être que tous leurs pantalons ont été déchiquetés par les pièges à pointes tournantes qui jonchent les niveaux. Pauvres dames.

La bande-annonce est soumise à une limite d’âge, car les femmes ne portent pas grand-chose, nous ne pouvons donc pas l’intégrer ici, mais tant que vous êtes un adulte, vous pouvez la consulter sur YouTube.

Mais la meilleure partie de ce jeu est encore à venir, mes amis. Nous plongeons rarement nos orteils dans la guerre des consoles, car nous sommes A) des adultes, B) des propriétaires de plusieurs consoles et C) des amis avec tous les auteurs de Pure Xbox et Push Square, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de trouver cela assez amusant que Nintendo obtient des « dames », tandis que la PS4 et la PS5 obtiennent… des lapins :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Oui, pour les joueurs de PlayStaytion, les filles légèrement vêtues de 20 Ladies ont été remplacées par des lapines anthropomorphisées et entièrement vêtues, grâce aux règles strictes de Sony sur le contenu sexuel. Vérifiez la différence dans les descriptions :

20 dames: « Attention aux dangers ! Brisez un cœur trois fois, et vous réapparaîtrez instantanément au début, avec votre compteur de dames remis à zéro. Vous devrez tous les toucher sans mourir pour passer à l’étape suivante et débloquer une image séduisante pour chacun d’entre eux. »

20 lapins : « Méfiez-vous des dangers ! Perdez trois cœurs et vous réapparaîtrez instantanément au début, avec votre compteur de lapins remis à zéro. Vous devrez tous les trouver sans mourir pour passer à l’étape suivante et débloquer une image adorable pour chacun d’entre eux. »

Eh bien, donnons une tournure positive à cela : que vous souhaitiez débloquer de jolies masses de dames ou des queues de lapin moelleuses, il y en a pour tous les goûts. Une chose est sûre : nous ne perdrons plus jamais nos dames.

20 Ladies arrive sur le Nintendo eShop le 19 novembre.