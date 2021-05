Les centrales au gaz veulent des normes d’appel d’offres assouplies pour l’appel d’offres d’ONGC

ONGC veut un dépôt de garantie équivalent à deux semaines de coût du gaz, et pour une entité en lice pour 1,5 mscmd, le dépôt sera supérieur à 23 crore, ce qui, selon APP, n’est pas viable pour les centrales sous tension.

Les centrales électriques au gaz, gravement stressées, veulent que le gouvernement assouplisse les normes pour soumissionner pour le carburant du champ KG-DWN-98/2 de la société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) situé au large de la côte est. ONGC a récemment lancé un appel d’offres pour que les acheteurs potentiels soumissionnent pour deux millions de mètres cubes standard par jour (mscmd) de gaz provenant du champ.

Dans une lettre adressée au secrétaire du ministère du pétrole et du gaz naturel de l’Union, l’Association of Power Producers (APP) a demandé au gouvernement de réduire le montant du dépôt de garantie à moins de Rs 2 crore, d’inclure une option pour soumissionner pour un gaz. mandat d’un an contre la période de 3 à 5 ans recherchée par ONGC. APP souhaite également l’assouplissement des critères financiers pour les soumissionnaires éligibles. En déclarant que la plupart des centrales au gaz sont bloquées en raison de l’indisponibilité du combustible, la plupart des centrales ne répondront pas aux critères de valeur nette.

«Dans de telles circonstances, le chiffre d’affaires et la valeur nette de la société mère / ultime société mère / holding, ainsi que des sociétés affiliées et associées devraient être autorisés à répondre aux critères», indique la lettre, examinée par FE. Pas moins de 24 900 mégawatts de centrales au gaz ont fonctionné à des niveaux d’utilisation de seulement 23,4% au cours de l’exercice 21, faute de carburant. Environ 12 000 MW de centrales à gaz sont des actifs stressés, 5 600 GW n’ont pas été alimentés en gaz au cours de l’exercice 20, tandis que les autres ont des approvisionnements limités.

ONGC veut un dépôt de garantie équivalent à deux semaines de coût du gaz, et pour une entité en lice pour 1,5 mscmd, le dépôt sera supérieur à Rs 23 crore, ce qui, selon APP, n’est pas viable pour les centrales sous tension. Comme FE l’a signalé plus tôt, les centrales au gaz ont demandé au gouvernement un «seau séparé pour l’attribution / vente aux enchères de gaz» pour le carburant produit à partir des champs offshore sur la côte est du pays.

Le champ ONGC, qui a commencé sa production en mars 2020, devrait atteindre le pic de production de 15 mscmj d’ici FY24. Les champs de gaz en eau ultra-profonde situés à proximité dans le bloc KG D6 du bassin de Krishna Godavari, développés par Reliance Industries (RIL) et BP, devraient produire 30 mscmj d’ici 2023.

Bien que ces champs se soient vu accorder une grande liberté de tarification et de commercialisation, les prix du gaz doivent être plafonnés selon les limites tarifaires déterminées par le gouvernement. Le prix plafond actuel est fixé à 3,62 $ / million d’unités thermiques britanniques (mBtu). Pour que l’électricité à base de gaz soit commercialement viable, le coût du combustible à la pointe du brûleur – y compris les frais de transport et les taxes – ne doit pas dépasser 6 $ / mbtu.

